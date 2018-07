Afecţiunile cardiovasculare. Arteriopatia periferică: o problemă serioasă de sănătate publică. Cum se tratează

România ocupă primul loc în Europa ca mortalitate a populației din cauza afecţiunilor cardiovasculare. Media care ne-a propulsat pe acest nedorit loc întâi este de 108.9 decese la 100.000 de locuitori, comparativ cu media Uniunii Europene, care este de 43.8 la 100.000 de locuitori. Afecţiunile cardiovasculare sunt şi principal cauză de deces în România, ocupând 57% din totalul deceselor care sunt înregistrate la nivel naţional.

Lam rugat pe doctorul Bogdan Duţu, medic specialist, atestat în cardiologie intervenţională de la Secția Clinică Recuperare Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, să aleagă o primă temă de discuţie din vasta arie a afecţiunilor cardiovasculare. Subiectul ales de domnia sa este Arteriopatia periferică şi abordarea sa prin revascularizarea percutană.

Cum Diabetul zaharat şi tot cortegiul de afecţiuni pe care îl atrage este una din temele constante de care ne-am ocupat, iar Arteriopatia periferică este una din consecinţele diabetului, am acceptat propunerea şi am făcut ca de fiecare dată, începând să citesc câte ceva legat de această problemă.

Arteriopatia periferică se defineşte ca fiind o suferinţă a arterelor din zona periferică, la nivelul membrelor. Ea capătă un caracter cronic. Faptul că nu fumez, nu am tensiunea arterială ridicată, nu am diabet, iar la ultimele analize, aveam un nivel mediu de 115 mg./dL a colesterolului, fracţia LDL, m-a liniştit, dar am vrut să aflu mai multe.

Apariţie, frecvenţă, factori de risc

Dr. Bogdan Duţu ne-a dezvăluit alte elemente pe care ar trebui să le ştim atunci când putem bifa pe lista factorilor de risc mai multe elemente.

„Arteriopatia periferică apare la barbaţi, dar şi la femei, în special după 70 ani. Factorii de risc sunt fumatul, hipertensiunea arterială, dibetul zaharat, la care se adaugă factori genetici. Calitatea vieţii este mult şi negativ influenţată; se asociază şi cu alte boli cronice: Cardiopatie ischiemică, Bronhopneumopatia cronică obstructivă, Diabet zaharat.

Această afecţiune are o morbimortalitate înaltă. Netratată, ea conduce la gangrenă, amputaţie şi în final la deces.

Cum se tratează Arteriopatia periferică?

