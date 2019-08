Apnee în somn – simptome, cauze, tratament

Sindromul de apnee în somn, asociat de cele mai multe ori cu sforăitul cronic, este o problemă de sănătate care nu trebuie neglijată. Pentru că, spune medicul specialist, „asta înseamnă că, în timpul somnului, de minim 10 ori pe oră – dar se poate ajunge până la de 70-80 de ori pe oră – se oprește complet respirația sau scade foarte mult în amplitudine.

Sindromul de apnee în somn – ce trebuie să știi despre el

Despre această afecțiune – destul de des întâlnită dar prea puțin luată în seamă – aflăm mai multe de la dr. Ioan Alexandru Bulescu, medic specialist ORL și membru al Societății Internaționale de Chirurgia Somnului.

„Vorbim aici de apnee – sau oprirea completă a respirației sau de hipopnee – când respirația nu mai are amplitudinea corectă și scade foarte mult. Am avut pacienți care au avut până la 80 de opriri ale respirației pe oră. De asemenea, am avut pacienți care au avut apnee de 2 minute jumătate”, spune medicul, care continuă: „Este foarte mult, se sperie pacienții în momentul în care le spun lucrurile astea, dar asta, cred eu, ar trebui să-i avertizeze că există o problemă severă și să-i avertizeze că ar trebui să se trateze”.

Există două motive pentru care, deși sindromul de apnee în somn e o afecțiune relativ comună, nu sunt chiar așa de mulți cei care se prezintă la medic și, apoi, odată diagnosticați, cei care acceptă un tratament sau altul.

„Pentru că pe lângă faptul că pacienții nu sunt conștienți de problema asta, în momentul în care devin conștienți și le explic cum stă situația, foarte mulți refuză tratamentul, pentru că nu acceptă un tratament pe termen lung sau nu acceptă o serie de intervenții chirurgicale, ci cer o soluție simplă: n-avem o pastilă pentru asta? Momentan nu. Dar avem o serie de soluții de tratament care sunt foarte eficiente”.

Cum se poate trata sindromul de apnee în somn

Cu medicamente, deocamdată: nu, spune medicul. Există niște medicamente experimentale care abia în viitor vor intra probabil în protocolul de tratament.

