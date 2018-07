Cancerul de prostată : teste pentru evaluarea mutaţiilor genetice ereditare

Mutaţiile genetice ereditare pot juca un rol mai mare decât se putea crede, atunci când vorbim despre debutul unui cancer de prostată metastatic. Alterarea genelor a căror funcție este de a repara ADN-ul, cum sunt genele BRCA1 si BRCA2 este prezentă la aproape 12 procente dintre pacienţii cu cancer de prostata într-un stadiu avansat, cel puţin aşa reiese dintr-un studiu american recent publicat în revista ştiinţifică New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine.

Cum să alegi terapia cea mai potrivită?

Cu toate că sunt mai puțin frecvente în populația generală, este cunoscut faptul ca mutaţiile genelor de reparare precum BRCA1 si BRCA2, cresc foarte mult șansele de a avea cancer de san, cancer ovarian şi de prostată. „Până acum, însă, nu a fost cunoscut frecvenţa acestor modificări la bărbaţii cu cancer de prostata metastatic – a declarat Peter Nelson, unul dintre principalii autori ai studiului, cercetător la Fred Hutchinson Cancer Research Center din Statele Unite. Acum ştim că mutaţiile genetice moştenite sunt prezente la 11,8 % dintre aceşti pacienţi: de exemplu, sunt de patru ori mai frecvente decât la populația generală și de două ori mai frecventă la pacienții cu cancer localizat, adică o tumnoră care nu s-a răspândit în afara glanda prostatice”. În conformitate cu oamenii de știință, această descoperire este una foarte importantă, deoarece ar putea avea implicaţii practice în selectarea terapiei celei mai adecvată pentru ţinerea sub control a bolii.



Teste genetice şi pentru bărbaţi

