Consultul oftalmologic la copil - de ce este necesar?

Ambliopia, cunoscută în limbajul uzual ”ochiul leneș”, este una dintre afecțiunile cele mai des întâlnite, însă diagnosticată la vârstă mică poate fi vindecată. În urma campaniilor de screening oftalmologice, desfășurate în județul Mureș dar nu numai, la copiii din grădinițe și creșe, sub umbrela Clubului Lions Tîrgu-Mureș, medicul oftalmolog doctor Dacia Hîncu a reușit să se apropie de procentul de ambliopie diagnosticată din țările dezvoltate ale Uniunii Europene. Până în prezent, în fața aparatului Plusoptix s-au perindat peste 10.000 de copii, iar numărul copiilor vindecați este în creștere. Importanța acordată de medicul oftalmolog față de pacient, atât copil cât și adult, este dublată și de interesul pentru dotarea la standarde europene a noii clinici de oftalmologie, Vizual Med, aflată în Piața Teatrului nr. 1, din Tîrgu-Mureș, unde pacienții au parte de tratamente oftalmologice de calitate. Mai multe detalii despre aceste aspect, dar și despre screeningul oftalmologic, a oferit în cadrul unui interviu doctor Dacia Hîncu, medic primar oftalmolog, doctor în științe medicale.

Reporter: În ultimii ani, ați derulat în județul Mureș, și nu numai, campanii de screening oftalmologic la copiii de vârstă mică. Cât de important este acest screening?

Doctor Dacia Hîncu: Este important screeningul oftalmologic precoce, copilul poate să fie văzut de la vârsta de șase luni datorită aparatului Plusoptix. Această campanie de screening, pe care o efectuez la grădinițe și la creșe, desfășurată de mine și de încă două colege, medici oftalmologi, este absolut gratuită; copilul stă la distanță de un metru de acest aparat cu care i poate depista diferența de vedere între cei doi ochi. Sunt cazuri în care ”părintele nu vede nimic, copilul nu vede nimic” și atunci trebuie depistată precoce diferența de dioptrii. Ne adresăm copiilor pentru că până la vârsta de cinci ani recuperăm foarte repede vederea. Ulterior, este chemat părintele cu copilul la cabinet, consultația oftalmologică se face prin administrare de picături- acestea se fac numai cu acordul părintelui în cabinetul de specialitate. Suntem în relație contractuală cu Casa OPSNAJ (Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești) și pe baza biletului de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie consultația este gratuită.

Reporter: Ce rezultate ați obținut, de-a lungul timpului, în urma acestor campanii de screening și monitorizarea ulterioară a copilului?

Doctor Dacia Hîncu: În alte țări din Europa screeningul oftalmologic este obligatoriu la vârsta de un an, există un program de sănătate obligatoriu. La noi în țară nu este obligatoriu ca medicul de familie să trimită copilul la oftalmolog și prin aceste screeninguri am reușit să depistăm ochiul leneș și să ne apropiem de procentul de ambliopie care îl au și țările dezvoltate. Depistând rapid, procentul de ambliopie este mult mai scăzut.

Am văzut peste 10.000 de copii în decursul anilor, dar rezultatele sunt extraordinare, satisfacția acestei munci acuma se vede. Au fost copii care nu vedeau nici măcar primul rând și acum văd și ultimul rând de la optotip. Acest lucru mă motivează și mă încurajează ca să continui screeningurile oftalmologice.

Reporter: Spuneați că de obicei părinții nu își dau seama de micile diferențe între cei doi ochi. Totuși, sunt anumite detalii la care ar trebui să fie atenți?

Doctor Dacia Hîncu: Părinții nu întotdeauna depistează că au probleme copiii. O mică îngustare a fantei palpebrale-atunci când copilul mijește, sau i se înroșesc ochii sau scriu incorect-nu merg pe linie, avertizarea părinților de către educatoare că copilul nu dorește să coloreze, sunt semne care ar putea să determine părintele să-l ducă la medic. Dar părinții trebuie să fie atenți și la următoarele semne..................................................

