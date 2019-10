Deficitul de magneziu şi rolul magneziului în buna funcționare a inimii. Magneziul şi aparatul cardiovascular

Dacă privim organismul uman ca pe o uriaşă uzină chimică, atunci inima este, cu siguranţă, generatorul esenţial, care are nevoie de elemente speciale, cum e magneziul, pentru a funcţiona la randament maxim. Am încercat să lăsăm metafora la o parte şi am invitat-o pe dr. Monica Măgheruşan de la Institutului Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca să atingă câteva aspecte legate de rolul magneziului în buna funcţionare a aparatului cardiovascular.

“Este, într-adevăr un miracol deosebit, fiindcă fiecare din cele aproape 80 de trilioane de celule este un mic univers. Pentru ca această celulă să funcţioneze şi acest organism, această familie de celule să funcţioneze, are nevoie de o mulţime de substanţe care sunt indispensabile organismului şi una dintre ele este magneziul. Este al doilea cation divalent intracelular din organismul uman, la fel de important ca Potasiul sau Calciul pentru economia organismului uman. (...)

Ionul de magneziu este cel implicat în întreaga patologie cardiovasculară şi nu numai

Scăderea aportului de magneziu este foarte complexă şi poate fi observată atât la persoanele mai tinere, cât şi la cele vârstnice. Sunt persoane mai iritabile, care au permanent extremităţile reci, care au senzaţia de furnicături, de amorţeală în extremităţi, au fasciculaţii la nivelul ochilor sau spasme ale gurii. Acestea sunt simptomele cele mai frecvent întâlnite.

Atât timp cât magneziul este constituentul important al energiei celulare, iar inima şi creierul au cea mai mare nevoie de energie în organism, cu certitudine, ionul de magneziu este cel mai important pentru activitatea aparatului cardiovascular, pentru structura vasculară, pentru fiecare contracţie vasculară, findcă peretele vascular are şi el un ţesut muscular şi evident, pentru inimă.

„Este obligatoriu, în zilele noastre, să luăm suplimente cu magneziu”

...................

Citește mai departe AICI