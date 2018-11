DURERI ARTICULARE – pacienții întreabă, doctorul răspunde

Suferi de DURERI ARTICULARE? Ai întrebări de pus și aștepți răspunsuri? Atunci… ai ajuns pe pagina potrivită.

Dr. Paul Năstase – medic specialist cu competențe în chirurgia artroscopică, chirurgia artroscopică, artoplastia genunchiului, artoplastia șoldului, chirurgia mâinilor (decompresia tunelului carpian, traumatismul lui Dupuytren, traume etc.), examenul artroscopic și tratamentul leziunilor genunchiului – a răspuns mai multor întrebări despre afecțiunile articulare. Vă prezentăm mai jos întrebările și răspunsurile primite (numele persoanelor care au cerut sfatul medicului nu va fi făcut public, pentru a le proteja pe acestea).

Dureri articulare – dacă articulațiile sunt foarte degenerate, se recomandă protezarea, înlocuirea lor

Cazul #1 – femeie, 67 ani, suferă de poliartrită reumatoidă, 0 pozitivă, gradul II, se află de zece ani în tratament cu cortizon și leflunomidă. Are și artroză. „Nu mai pot de toate oasele. Mă doare și capul, și toate încheieturile. De ce trec anii, de ce mă vait. Nu mai pot de articulații, abia mă scol din pat. Am făcut și băi, și proceduri. Degeaba!”

Răspuns: „Poliartrita reumatoidă, din păcate, este o boală care nu se vindecă complet niciodată. Ar trebui să vă evalueze un ortoped, cu un bilet de trimitere din partea medicului de familie, să vedem – atunci când vorbiți de dureri articulare – de fapt care articulații vă dor mai tare și în ce măsură vă afectează această durere viața de zi cu zi. Medicul specialist trebuie să evalueze dacă articulațiile care vă dor pot fi ajutate printr-o metodă sau alta. Dacă degenerarea articulațiilor dv. este atât de mare, atunci recomandabil ar fi să le înlocuim”.

Dureri articulare – uneori, credem că ne dor oasele, dar de fapt este afectată coloana

Caz #2 – bărbat, 65 ani, nu are medic de familie. „Pe mine mă dor șoldurile de nu pot sta în genunchi sau cu picioarele sub mine. Dacă stau în genunchi, mi-amurte (îmi amorțesc – n.n.) genunchii. Eu sunt îngrijitor de animale, într-o noapte am dormit pe câmp, cu vacile, spatele nu m-a durut, dar am târâit piciorul după mine de am crezut că am paralizat”.

