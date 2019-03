LEACURILE ZEULUI ODIN și Medicina Tradițională Scandinavă

Medicina traditionala scandinava si traditiile tarilor nordice, scandinave si ale vikingilor sunt foarte interesante si bogate in acelasi timp, bogate in fapte, realizari si progrese.

Toate cele trei mentionate mai sus se refera la popoarele din Islanda, Danemarca, Norvegia si Scotia. Finlanda are alte traditii, care sunt putin mai deosebite, dar si comune cu Medicina traditionala scandinavatraditiile celorlalte tari nordice, intersectandu-se in mare parte.

Mitologia scandinava are influenta si asupra gotilor, adica germanilor, inainte ca ei sa fie crestinati. Credinta vikingilor consta in increderea in copacul adevarului Yggdrasil. Copacul are rolul virtual de ascensiune a civilizatiei nordice.

Zeul intelept al scandinavilor, cel care cunoaste tot si toate, este ODIN. Odin calareste copacul intelepciunii si adevarului si sta in varful lui. In coroana copacului este si orasul elfilor albi, elfi care ii ajuta pe oameni, mai ales in vindecarea lor.

Elfii sunt in mitologia scandinava fiinte fermecate care vin, ajuta oamenii cu plante si apa pentru vindecare si apoi se intorc in muntii si padurile unde traiesc. ..........

Citește mai departe AICI