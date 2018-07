MITURILE românilor „LA DENTIST”. Un medic specialist în ENDODONȚIE le explică și le demontează

Domeniul endodonției este în pas cu tehnologia, mereu apărând noi aparate cu noi protocoale care permit specialiștilor realizarea de tratamente de calitate, rapide și fără durere. Doctor Mădălina Pintea, medic dentist, specialist în endodonție, a oferit informații interesante despre tehnologia în domeniul endodonției, punctând cele mai cunoscute mituri legate de procedurile endodontice:

Rep.: Care sunt noutățile în domeniul endodonției în ceea ce privește procedurile medicale?

Doctor Mădălina Pintea: În privința materialelor utilizate, introdus în practica noastră curentă este MTA-ul, un ciment endodontic compus din minerale agregate (oxid de calciu, hidroxiapatită, oxizi de: silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, magneziu, zirconiu; fosfat de calciu.) sub formă de particule hidrofile, ce eliberează ioni de calciu. Acest ciment poate fi folosit în multiple afecțiuni, cum ar fi în stadiul incipient al inflamației pulpei dentare sau la dinții la care rădăcina nu este complet dezvoltată, cu apexul deschis, având numeroase beneficii, cum ar fi: eliberează ioni calciu și grăbește formarea de țesuturi mineralizate, asigură sigilarea biologică a perforațiilor (accidente din timpul tratamentelor endodotice) și vindecarea totală a țesuturilor periradiculare afectate și nu-și pierde proprietățile din cauza umidității din țesuturi. Stimulează formarea de hidroxiapatită după aplicare și realizează o legătură chimică cu dentină cât și cu materialul de obturare (conurile de gutapercă). Este un material antibacterian datorită alcalinității sale ridicate și are contracție de priză zero. Din punct de vedere al aparaturii asistate din cadrul procedurilor medicale, microscopul dentar ne oferă putere de magnificare și iluminare a câmpului operator care ne permite să vedem toate detalile spațiului anatomic al dintelui, făcând tratamentul de canal mai predictibil facilitând anumite proceduri: localizarea tuturor canalelor din spațiul endodontic, abordarea canalelor calcificate, depistarea perforatiilor și repararea acestora, depistare fracturilor și fisurilor dentare, depistarea acelor separate pe canale și vizibilitate sporită în extragerea lor, manipularea diverselor materiale folosite în cazul canalelor cu diametru mare etc. (....)

Citește și PRF- tratament revoluţionar în medicina dentară

Rep.: Ce trebuie să reținem despre aparatura necesară?

Doctor Mădălina Pintea: Instrumentarul și aparatura stomatologică au evoluat foarte mult, deci și domeniul endodonției este în pas cu tehnologia, mereu apărând noi aparate cu noi protocoale care ne permit realizarea de tratamente de calitate, rapide și fără durere. Nelipsite din protocolul unui tratament endodontic sunt: apexlocatorul, motorul endodontic, sistemul de obturare verticală la cald și adițional, după dotările fiecărei clinici, microscopul dentar și laserul. Apex locatorul este un dispozitiv electronic utilizat în endodonție ce se bazează pe principiul impedanței electrice și folosește doi electrozi, un electrod activ atașat la nivelul acului folosit la tratament (plasat în canal) și unul pasiv plasat pe buza pacientului. Prin acest principiu se poate determina poziția vârfului rădăcinii (foramenului apical) și, prin urmare, reprezintă cea mai sigură metodă de stabilire a lungimii spațiului endodontic și astfel se realizează un tratament de canal corect, efectuat pe toată lungimea dintelui. (...) Microscopul dentar este din ce în ce mai nelipsit în practica stomatologică, deoarece cu ajutorul acestui aparat, medicul endodont are posibilitatea de a trata dinții cu mai multă precizie, acesta având rolul de a mări imaginea. Astfel, medicul poate identifică din timp anumite leziuni ale dinților, care cu ochiul liber nu le-ar fi putut depista și mai mult decât atât, tratează strict zona lezată, fără să atingă zonele sănătoase ale dintelui. (...) Utilizarea laserului în endodonție permite potențarea acțiunii soluțiilor antiseptice utilizate în timpul tratamentului endodontic și urmărește suprimarea resturilor organice și anorganice rămase după instrumentarea canalelor radiculare, astfel asigurând o vindecare mult mai rapidă a dinților cu leziuni periapicale mari. (...)

Rep.: Există mituri legate de aceste proceduri? Care sunt acestea?

Doctor Mădălina Pintea: De cele mai multe ori, pacienții asociază tratamentul endodontic (“scoaterea nervului”) cu senzația de durere și mereu întreabă la începutul sedinței dacă o să-i doară. Ce trebuie să știe pacientul este că....................................

Citește mai mult despre MITURILE ROMÂNILOR „LA DENTIST” ȘI CÂT DE ADEVĂRATE MAI SUNT AZI