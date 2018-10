Prof. dr. Liana Gheorghe: „Orice persoană cu vârsta peste 50 de ani ar trebui să-și facă un test de Hepatită C. Mulţi bolnavi s-au contaminat în spitale, înainte de 1994”

Hepatita C este o afecțiune destul frecventă și destul de dificil de tratat. Dacă nu ai făcut un test, poți trăi cu ea fără să știi că ești bolnav. Însă te afectează, și chiar mult de tot!

Cum afli dacă ești bolnav? Prof. Dr. Liana Gheorghe, șef Secţie III a Departamentului de Gastroentrologie a Centrului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic a Institutului Fundeni, ne explica modul în care ne putem feri de această boală și felul în care se poate trata.

A crescut conștientizarea, cu privire la hepatita C, în rândul populației

A crescut numărul celor diagnosticați cu hepatita C? Pe fondul alimentației, a stilului de viață etc.?

Prof. Dr. Liana Gheorghe – Nu s-a înregistrat o creştere a numărului pacienţilor cu hepatita C, ci o mai bună detecţie a acestora. A crescut conștientizarea. Tot mai multe persoane asimptomatice, dar având factori de risc în antecedente, au fost sfătuite de medici să se testeze pentru infecţiile virale B şi C, iar testele au devenit larg accesibile. Persoanele diagnosticate sunt, majoritatea, infectate în urmă cu 30-40 de ani.

Majoritatea bolnavilor au vârste între 50 şi 70 de ani. Tu ai făcut un test pentru hepatita C?

Cum se produce, cel mai des, infectarea?

Prof. Dr. Liana Gheorghe – Principalii factori de risc pentru dobândirea infecţiei virale C, recunoscuţi în literatură şi confirmaţi şi de studiile noastre au fost: transfuziile de sânge şi produse de sânge înainte de 1994 (când a început testarea sistematică pentru infecţia C a sângelui în băncile de transfuzii), intervenţiile chirurgicale, tratamentele injectabile, spitalizările repetate – în antecedente, ceea ce atestă dobândirea acestei infecţii îndeosebi prin contactul cu sânge, produse de sânge, instrumentar medical contaminat etc. în sistemul medical. Și partenerii sexuali infectaţi, contactul intrafamilial, administrarea intravenoasă de droguri (mai frecventă la tineri, în anii din urmă). Studiile noastre demonstrează că populaţia cu cea mai mare prevalenţă a virusului hepatitei C este reprezentată de persoanele între 50 şi 70 de ani. Și secrețiile persoanelor infectate sunt o cale de a contacta boala. De asemenea, folosirea în comun a obiectelor de uz strict personal, precum lamele de ras sau forfecuțele de unghii constituie un important factor de risc. Ca stil de viață, alimentația nu influențează, dar partenerii sexuali multipli, necunoscuți etc., constituie un factor de risc major.

Multe persoane se tem să nu se îmbolnăvească de hepatita C la dentist. Este reală temerea lor?

Prof. Dr. Liana Gheorghe – În momentul de față, cu o sterilizare corectă, tratamentul stomatologic nu constituie un risc. În România, cohorta de pacienţi cu prevalenţă mare a infecţiei C (adulţii şi vârstnicii de peste 45 ani) a dobândit infecţia îndeosebi nosocomial prin contactul cu sânge, produse de sânge şi instrumentar medical contaminat. Mulţi bolnavi de hepatită C, adulţi şi vârstnici, s-au contaminat şi la dentist sau la alte produceri medicale în spitale, însă acum mulți ani, când mijloacele tehnice erau altele iar testarea nu era disponibilă. Puțini tineri s-au contaminat și prin administrarea intravenoasă de droguri cu ace nesterile.

Hepatita C – Debut cu oboseală şi somnolenţă

Ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze și să mergem la medic?

