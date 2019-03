Tot ce trebuie să știi despre LEUCEMIE. Cauze, diagnostic, TRATAMENT

Denumita si “cancerul sangelui”, leucemia este o afectiune maligna progresiva, manifestata prin proliferarea excesiva si haotica a precursorilor celulelor sangvine.

Celulele sangelui sunt produse de maduva osoasa, in colaborare cu organele tezaur (rinichi, plamani, pancreas-splina, ficat si inima), fiecare indeplinind un rol specific in organism: leucocitele sau celulele albe au rol vital in imunitatea organismului, eritrocitele sau celulele rosii sunt raspunzatoare de transportul oxigenului iar trombocitele au rol in coagularea sangelui si in oprirea sangerarilor cauzate de leziuni.

In cazul leucemiei, focarul cancerului incepe din maduva osoasa, prin dezvoltarea anormala a unei celule hematopoietice, care va produce la randul ei alte celule maligne. Acestea nu isi indeplinesc functiile specifice si au un aspect diferit fata de celulele sanatoase. In timp, numarul celulelor sanatoase din organism scade, fiind inlocuite de celule maligne, sistemul imunitar nu mai poate face fata actiunii factorilor patogeni din mediu iar procesele de oxigenare si coagulare sunt dereglate.

In functie de agesivitatea bolii si de originea celulelor, au fost indentificate mai multe forme de leucemie:

........................

Citește mai departe despre diagnosticul LEUCEMIEI și TRATAMENTUL BOLII