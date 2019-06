Sfatul medicului. Tot ce trebuie să știi despre SINDROMUL OVARULUI POLICHISTIC. Cauze, diagnostic, TRATAMENT

Sindromul ovarelor polichistice (SOP) denumeste o afectiune endocrina feminina manifestata prin menstruatie neregulata sau amenoree (intreruperea ciclului menstrual), sangerari vaginale anormale, sterilitate, hirsutism (pilozitate excesiva), alopecie (caderea parului), acnee, ten gras, pigmentari cutanate, obezitate, tulburari metabolice (in special rezistenta la insulina si diabet) si complicatii cardio-vasculare (cel mai frecventa hipertensiune arteriala). Organismul feminin trece printr-un proces de masculinizare. Activitatea psihica este caracterizata de anxietate, stari de neliniste si depresie, episoade emotive oscilante etc.

Sindromul ovarelor polichistice (SOP) este produs de functionarea neadecvata a hipotalamusului si a hipofizei, disfunctie ce va deregla si activitatea celorlalte organe endocrine: tiroida, suprarenale si ovare. Functia si structura ovariana sunt cele mai afectate. Dimensiunile ovarului polichistic sunt mai mari fata de cel sanatos. Pe suprafata acestuia sunt prezente numeroase micro-chisturi (foliculi cu ovulele imature care nu au fost eliberate intr-un ciclu menstrual). Ovarul polichistic are o structura fibroasa si elasticitate redusa.

Alte cauze ale sindromului ovarelor polichistice includ anomlii de vascularizatie ovariana, renala, hipofizara sau hipotalamica. Anomaliile de vascularizatie sunt mostenite genetic sau se produc in timpul vietii uterine. Modificari patologice ale ovarului pot aparea si in perioada copilariei sau la maturitate din cauza unei igiene precare, a racelilor frecvente, a contaminarii cu anumite bacterii si virusuri, etc.

Metode de tratament

