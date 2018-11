O dietă echilibrată poate menține sub control tensiunea arterială

Tensiunea arterială crescută poate fi controlată prin intermediul unor schimbări simple ale stilului de viață, precum o alimentație sănătoasă, scrie Express.

Tensiunea arterială crescută este o afecțiune comună, care poate deveni una cu adevărat gravă, dacă este lăsată netratată, în condițiile în care tensiunea arterială ridicată poate pune multă presiune asupra vaselor de sânge care alimentează organele. Astfel, este absolut necesară menținerea tensiunii arteriale în parametri normali.

Unele persoane cu tensiune arterială crescută pot avea nevoie de medicamente, însă această tensiune poate fi controlată și printr-o serie simplă de schimbări. O alimentație sănătoasă, o dietă echilibrată, care este săracă în sare, este un mod prin care tensiunea arterială poate fi ținută sub control.

De asemenea, fructele și legumele sunt esențiale pentru o dietă sănătoasă, fiind bogate în vitamine și minerale. „De asemenea, acestea conțin potasiu, care ajută la eliminarea efectelor negative pe care le are sarea. Acest lucru are un efect direct asupra tensiunii arteriale.”