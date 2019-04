O treime dintre români cheltuie lunar între 100 şi 200 de lei pentru produse de îngrijire personală

Aproape o treime dintre români (30,7%) cheltuie lunar între 100 şi 200 de lei pentru produse de îngrijire personală iar săpunul, pasta de dinţi, gelul de duş, şamponul şi deodorantul sunt cumpărate cel mai frecvent, potrivit unui sondaj realizat la finalul lunii martie, în mediul online.

Urmează balsamul sau masca de păr, cremele pentru faţă sau mâini, aţa dentară, apa de gură şi loţiunile pentru corp, fapt ce arată că, la nivel naţional, sunt folosite, în continuare, cu precădere, produsele de igienă personală de bază.

"Cei mai mulţi dintre români (30,7%) alocă lunar între 100 şi 200 de lei pentru achiziţia de produse de îngrijire personală, iar aproape un sfert cheltuie între 80 şi 100 de lei în acest scop. Doar 5% dintre respondenţi afirmă că alocă lunar peste 300 de lei pentru produse de îngrijire personală. Aspectele de care ţin cont majoritatea românilor atunci când cumpără produse de îngrijire personală sunt, în ordinea importanţei declarate: calitatea (83,1%), preţul (65,1%) şi necesitatea (39,33%). Tot calitatea produselor este şi principalul argument pentru care românii şi-ar schimba obiceiurile de consum", se precizează într-un comunicat al retailerului online ImportDirect.ro, care a comandat sondajul.

9 din 10 respondenţi (86%) cumpără produse de îngrijire personală şi cosmetice din supermarketuri şi hipermarketuri însă dacă ar avea acces la produse de calitate la preţuri mai mici faţă de marile lanţuri de retail, românii sunt deschişi să achiziţioneze online produsele de îngrijire personală, 87% dintre respondenţii sondajului declarându-şi această intenţie. Mai mult, 8 din 10 români afirmă că ar fi dispuşi să cumpere o cantitate mai mare de produse dacă, în acest fel, ar putea face economii.

Un număr de 7 români din 10 din mediul urban cumpără săpun şi pastă de dinţi cu o frecvenţă lunară şi circa 1% din totalul respondenţilor declară că nu cumpără deloc aceste tipuri de produse de-a lungul unui an.

Gelul de duş este un produs cumpărat lunar de aproape 60% dintre români, iar diferenţiat în funcţie de sexe, gelul de duş este achiziţionat mai mult de femei 64%, decât de bărbaţi (54%).

Deodorantul de tip spray, roll-on sau stick este printre produsele cele mai achiziţionate de către români. 56% cumpără lunar, iar aproape 2% afirmă că nu cumpără deloc astfel de produse.

Diferenţe mai mari se înregistrează la achiziţia de balsam sau mască de păr. Astfel, 40% dintre bărbaţi nu cumpără niciodată astfel de produse, în timp ce 39% dintre femei cumpără balsam sau mască de păr cu frecvenţă lunară.

Vopseaua de păr este achiziţionată de peste 20% dintre români cu o frecvenţă de 1-3 luni, în timp ce aproape jumătate dintre români (46%) nu cumpără deloc un astfel de produs.

Cremele de faţă şi de mâini sunt folosite atât de femei, cât şi de bărbaţi în condiţiile în care 27% dintre femei şi 21% dintre bărbaţi cumpără lunar cel puţin un produs din această categorie.

Loţiunea şi laptele de corp sunt mai ales preferate de femei. Cele mai multe, adică aproape 35%, cumpără cu o frecvenţă de 1-3 luni. Aproape 14% dintre femei şi 48% dintre bărbaţi nu cumpără niciun astfel de produs în decursul unui an.

Produse dedicate mai ales bărbaţilor, spuma şi gelul de ras sunt cumpărate de reprezentanţii ambelor sexe. Aproape 21% dintre femei şi peste 26% dintre bărbaţi cumpără lunar.

Produsele de machiaj sunt cumpărate mai ales de femei. 16% dintre femei cumpără cel puţin un produs de machiaj lunar, iar 28% la un interval de 1,3 luni. Doar 11% dintre femei nu cumpără deloc astfel de produse într-un an, ponderea de partea bărbaţilor fiind de 62%.

Un sfert dintre români cumpără lunar produse de îngrijire personală pentru copii.

Potrivit sondajului, românii folosesc foarte des parfumul. Astfel, din totalul respondenţilor, peste 94% cumpără măcar un parfum într-un an.

Sondajul de opinie "Obiceiurile de consum ale românilor privind produsele de îngrijire personală şi casnice" a fost realizat în mediul online, la solicitarea ImportDirect.ro, la finalul lunii martie 2019, pe un eşantion de 1.826 de respondenţi, cu vârste peste 18 ani, din mediul urban. Marja de eroare a sondajului este de +/- 2%.

