Planta amazoniană care ar putea trata cancerul hepatic

O plantă amazoniană are un potenţial extraordinar în tratarea cancerului hepatic, potrivit oamenilor de ştiinţă de la University of the Basque Country, notează Daily Mail.

Extractul botanic de la frunzele de Vismia a omorât tumorile prezente pe ficat. Astfel, Vismia determină “sinuciderea” celulelor canceroase fără a afecta ţesutul sănătos, precum în cazul chimioterapiei. Celulele canceroase de pe ficat au fost tratate cu extract din frunzele de Vismia, în laborator.

“Acum, există un interes imens în identificarea compuşilor derivaţi din plante care ar putea să fie folosiţi ca agenţi chimioterapeutici, cu capacitatea de a preveni creşterea tumorilor sau pentru tratarea metastazelor, de exemplu”, a spus autoarea studiului, Dr Jenifer Trepiana.

Planta a fost culeasă din pădurea amazoniană din Florencia, Columbia.

“Populaţiile indigene o utilizează pentru proprietăţile antiinflamatorii sau pentru problemele tractului urinar sau pentru bolile de piele, însă noi am ales-o pentru că, în studiile anterioare, am observat că este una dintre plantele cu cele mai grozave capacităţi împotriva tumorilor în celulele cancerului hepatic.”, a spus Trepiana.

Rezultatele studiului au fost publicate în jurnalul Heliyon.

Planta amazoniană produce substanţe, precum peroxid de hidrogen, care opreşte dezvoltarea celulelor canceroase. În plus, planta nu afectează celulele sănătoase, spre deosebire de chimioterapie care afectează şi ţesuturile sănătoase.