8 lucruri pe care un parinte ar trebui să le facă pentru alimentația copilului său

Vorbesc aproape în fiecare zi despre importanța unei diete echilibrate și curate. Adică sănătoase. Bineînțeles că este cu atât mai importantă în cazul copiilor. Și, dacă adulții își asumă dacă iau decizii care le afectează sănătatea, oricine ar trebui să facă un efort de dragul copiilor. Ei nu au nicio vină.

Copilul nu ia singur decizii în privința alimentației până la o anumită vârstă și, oricât am spune că are și gusturi proprii, de cele mai multe dintre ele sunt responsabili părinții. Desigur că la un moment dat intervine și anturajul dar în foarte mare măsură gusturile se educă. Plus că problema nu este niciodată cu satisfacerea anumitor pofte ci cu lipsa de măsură.

Era o pildă extrem de bună. Doi tineri se căsătoresc iar ea, în fiecare seară, îi făcea lapte fiert fiindcă lui îi plăcea. Și se chinuia, punea și mirodenii dar în fiecare seară el spunea: „e bun dar nu e ca la mama”. Ajunși la bătrânețe, într-o seară, femeia adoarme, uită laptele pe foc și îl afumă. Obosită, i-l dă așa, oricum nu reușise să-l facă niciodată pe placul lui. De la prima lingură bărbatul exclamă: „în sfârșit ai reușit să-l faci ca al mamei”. Cred că nu mai e nevoie de nicio explicație. Deci să trecem la cele 8 lucruri pe care orice părinte ar trebui să le facă pentru copilul său:

1. Puterea exemplului este cea mai mare

Niciodată copilul nu va înțelege că ceva nu este bun pentru el dacă pe tine te va vedea făcând exact acel lucru.

Profesorul Mencinicopschi a atras atenția de nenumărate ori că obezitatea la copii a devenit o problemă majoră și în România. Și nu vorbim aici doar despre faptul că râd copiii de unul mai grăsuț. Obezitatea atrage după ea o mulțime de alte probleme: cardio-vasculare, metabolice și, inclusiv, pentru funcționarea creierului. Așa cum am explicat în articolul despre efectele nocive ale zahărului, cele mai importante sunt exact asupra activității cerebrale.

Așadar, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-i oferi copilului exemplul personal. Profesorul Mencinicopschi spune că gusturile alimentare se formează până la vârsta de 10 ani. După, este foarte greu să le mai educi, plus că mai intervin și dependențele alimentare.

2. Dulciurile nu sunt bune pentru copii, nici măcar cele făcute în casă

Pentru că, la preparare, se folosește mult zahăr și făină albă, care are încărcătură glicemică mare. Produsele cu mult zahăr rafinat nu vin cu niciun aport nutritiv pentru copil, doar că-l îngrașă și, în plus, organismul va consuma din rezervele proprii de vitamine și minerale. Rezultatul: un copil gras și, în același timp, anemic. Adică un viitor adult cu mari probleme de sănătate, nu doar de aspect fizic.

Citeste mai mult pe andreeasava.ro