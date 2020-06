80% dintre copii folosesc un smartphone în primii trei ani de viață

80% dintre copii folosesc un smartphone până la vârsta de trei ani, potrivit unui studiu privind relaţia dintre copii şi tehnologie, realizat de Starcom România.



'Încă de la cele mai mici vârste (0-3 ani), copiii intră în contact şi folosesc dispozitive de tip smartphone. Astfel, până ajung la maturitate, aceştia devin experţi în ceea ce priveşte funcţionalitatea acestor dispozitive. În timp ce categoria de vârstă 0 - 3 ani intră în contact cu smartphone-ul cel mai des, prin intermediul părinţilor (78%), observăm că posesia şi utilizarea tabletelor creşte o dată cu intrarea acestora la grădiniţă, iar din gimnaziu încep să utilizeze laptop sau computer personal', arată studiul Tech Kids, realizat de Starcom România în primul trimestru al acestui an.



Copiii cu vârste sub trei ani încep să folosească internetul cu ajutorul părinţilor, ca o modalitate de a descoperi şi de a învăţa lucruri noi. Părinţii consideră că după vârsta de trei ani este adecvat să îşi lase copiii să joace jocuri online, considerând că acestea le vor dezvolta abilităţile, atenţia şi viteza de reacţie.



Aplicaţiile cele mai folosite de copii cu vârste între 4 şi 18 ani, sunt Youtube, Whatsapp, Facebook şi TikTok, iar unul din patru copii cu vârste între 4 şi 18 ani, din mediul urban, deţine o consolă de jocuri.



Cea mai accesată aplicaţie este Youtube pentru a urmări video-uri online. Copiii cu vârste sub 11 ani accesează TikTok şi WhatsApp, având mai degrabă un rol pasiv.



După vârsta de 11 ani, ei încep să utilizeze reţelele de socializare, Facebook şi Instagram, unde au un rol mai activ, sunt creatori de conţinut, urmăresc activitatea prietenilor/cunoştiinţelor, comunică şi se implică în diferite activităţi online.



Cele mai comune activităţi pe Internet ale copiilor de toate vârstele sunt jocurile şi clip-urile video online.

Copiii între 11 şi 18 ani vor comunicare, conectare cu prietenii/colegii şi căutarea de informaţii utile pentru şcoală.

Copiii între 11-18 ani vor jocurile online cu mai mulţi participanţi, deoarece le permit să socializeze şi să interacţioneze. Ei sunt mai atraşi de jocurile online de strategie.



"Dacă până acum 10-15 ani ideea de copilărie nu era cu mult diferită în ceea ce priveşte activităţile de recreere între generaţii, în prezent putem vorbi de un val de generaţii mult mai avansate şi mult mai conectate cu tehnologia. Încă din primii ani de viaţă, un copil intră în contact cu diverse dispozitive electronice (smartphone, tabletă, etc.), ajungând astfel până la maturitate să cunoască şi să utilizeze aceste dispozitive mult mai bine comparativ cu proprii părinţi. Tehnologia este un fenomen care creşte semnificativ de la an la an şi a cărei evoluţie o urmărim în cadrul mai multor categorii de vârstă şi segmente de consumatori. Se poate observa o tendinţă tot mai accentuată de digitalizare şi tehnologizare a activităţilor zilnice", spune Andreea Zanfir, Starcom Consumer Strategist.



Studiul Tech Kids a analizat relaţia dintre copii şi tehnologie și oferirea de informaţii despre abilităţile lor digitale, tipurile de jocuri preferate, principalele activităţi online şi cele mai accesate aplicaţii de către aceştia.



Cercetarea a fost realizată între 28 februarie - 6 martie 2020, prin metodologia CAWI. Au fost intervievaţi 300 de părinţi din mediul urban, utilizatori de internet.