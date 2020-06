Beneficiile alăptării pentru mamă și copil

Potrivit unui studiu realizat de Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și UNICEF, în România doar 12,6% dintre nou-născuți sunt hrăniți exclusiv prin alăptare.

Cifra este printre cele mai mici din Europa. Pentru comparație, în tările nordice, rata alăptării se situează intre 89 și 94%. Factorul primordial care le detemina pe mămicile din România să nu alăpteze sau să renunțe timpuriu la această metodă benefică de hrănire a copilului este lipsa de informare și necunoașterea beneficiilor alăptării pentru sănătatea lor și a micuțului lor.

Citește mai jos cele mai importante aspecte ale hrănirii exclusiv la sân și află cum poți căștiga sănătate tu și copilul tău prin simpla metodă a alăptării:

1. Este demonstrat științific că alăptatul scade mortalitatea infantilă, reducând considerabil riscul de infecții. Laptele matern are o compoziție unică ce ajută la creșterea armonioasă a micuțului. Prin alăptare are loc asigurarea bebelușului cu nutrienții necesari dezvoltării lui fizice și intelectuale, de asemenea procesul alăptării ajută la crearea unei legături emoționale speciale între mamă și copil. Laptele matern îi asigură bebelușului toate vitaminele, proteinele, lipidele, mineralele de care are nevoie și în plus este ușor de digerat. El conține substanțe care facilitează funcționarea sistemelor digestiv, renal, nervos și cardiovascular ale bebelușului.

2. Laptele matern conține anticorpi și protejează astfel copilul de infecții (bacterii sau viruși).

Hrănirea copilului exclusiv la sân în primele luni de viață reduce riscul.......

Citește mai departe AICI