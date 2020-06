Noi informații despre sindromul asociat cu COVID-19 la copii

Două studii americane aduc noi informații despre boala asociată cu COVID-19 care a afectat circa o mie de copii la nivel mondial. Se numește sindromul inflamator multisistemic la copii (MIS-C), transmite AFP.



Cercetările au fost publicate, luni, în New England Journal of Medicine (NEJM) și au fost realizate pe un eşantion de aproape 300 de copii şi tineri din SUA cu vârste sub 21 de ani, care au avut COVID-19 sau au fost suspecți întemeiat de infecție, în perioada martie-mai.

Pe 15 mai,

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor a raportat 230 de cazuri în Europa la data de 15 mai, dintre care două decese în Franţa şi Regatul Unit.



Sindromul apare în a doua etapă, la interval de 25-30 de zile după infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

Afecțiunea este foarte rară. 2 cazuri la 100.000 de persoane cu vârste sub 21 de ani.

Cei mai afectați sunt copiii de culoare, hispanici şi indieni. Cei mai puțin predispuși la acest sindrom sunt copiii caucazieni.



Copiii nu dezvoltă simptome respiratorii. Majoritatea suferă însă de tulburări gastrointestinale (dureri abdominale, greaţă sau vărsături, diaree), iar cei sub 5 ani pot avea și erupții cutanate. Au febră mai mult de 4-5 zile și le este afectat sistemul cardiovascular. Între 8% şi 9% dintre ei au avut un anevrism al arterelor coronariene.



Cei mai mulţi copii erau sănătoși şi nu prezentau factori de risc sau afecţiuni preexistente.

De la început, medicii au observat asemănări cu boala Kawasaki, care afectează în special nou-născuţii şi copiii foarte mici şi declanşează inflamaţii la nivelul vaselor sanguine, care pot provoca probleme cardiace.

Noile informații confirmă că MIS-C şi Kawasaki au puncte în comun, dar noul sindrom afectează copiii cu vârste mai mari şi declanşează inflamaţii mai intense.

Cauza precisă a acestuia este necunoscută și se crede că ar fi legată de o reacţie anormală a sistemului imunitar.

Rezolvarea acestui aspect ar putea avea implicaţii asupra dezvoltării unui vaccin şi a inflamaţiilor care afectează mai multe organe în cazul adulţilor bolnavi de COVID-19.