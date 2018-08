Atenţionări şi recomandări privind comercializarea şi consumul de ciuperci. Tu știi cum să verifici dacă sunt otrăvitoare?

Ciuperca, constituie un aliment preferat de un număr important de consumatori, în principal datorită unor calităţi nutritive pe care le conferă prin conţinutul destul de important de proteine (asemănătoare cu cea din caseina laptelui, albumina din ou sau cu gliadina din grâu) care variază între 2% si 4,5%, conţin 18 aminoacizi, hidraţi de carbon între 3,5-10%, sunt bogate in vitamine, in principal vitamina D, C, E şi vitamine din complexul B, în minerale în special potasiu, fosfor, magneziu, zinc, fier, seleniu, de asemenea sunt bogate in fibre, ceea ce ajuta la un bun tranzit intestinal şi la dietă.

Ciupercile conţin puţin sodiu, nu conţin colesterol iar prezenţa glicogenului în ciuperci, care e caracteristic regnului animal, face ca acestea să fie numite „carne vegetală”.

România, fruntașă UE la consumul de antibiotice. Autoritățile neglijează situația

Specile diferite de ciuperci cresc în zone naturale (păduri, pajişti), dezvoltarea lor fiind favorizată de perioadele cu ploi abundente, sau sunt cultivate în unităţi specializate (ciupercării), unităţi unde se practică tehnologii specifice, consacrate pentru fiecare sortiment de ciupercă.

O parte însemnată a populaţiei, în special din zona rurală, preferă să consume ciuperci care cresc în mediul natural, cantităţi însemnate le şi valorifică în zonele urbane, în spaţii neautorizate, fără documente sau control de specialitate, sub pretextul că deosebesc ciupercile comestibile de cele considerate otrăvitoare, în unele situaţii provocând consumatorilor intoxicaţii grave, uneori cu sfârşit letal. (...)

Pentru prevenirea accidentelor provocate de consumul de ciuperci de origine necontrolată, specialiştii de profil, recomandă populaţiei să nu consume ciuperci cumpărate din comerţul stradal, sau culese din pădure, chiar dacă ştiu să le deosebească pe cele comestibile de cele otrăvitoare, dar pentru care nu există garanţia că sunt comestibile.

După unii autori ciupercile se pot verifica prin diferite procedee, dintre care se recomandă :

............................

Află care sunt cele mai eficiente metode de verificare a ciupercilor otrăvitoare