Tehnica de reproducere asistată (fertilizarea in vitro) este accesibilă cuplurilor care au împlinit 2 ani de căsătorie și nu pot concepe un copil pe cale naturală.

În cadrul acestei tehnici, se pornește de la simplu la complex; în prima faza se analizează șansele pentru a duce o sarcină normală, a doua soluţie este inseminare, iar ultima soluție fiind fertilizarea in vitro. Când se ia decizia de a începe procesul medical, femeia și bărbatul necesită evaluări separate, astfel:

Pentru femei: trebuie stabilit nivelul hormonilor proteici, trebuie analizat dacă trompele uterine sunt deschise sau înfundate, dacă există sau nu un istoric al menopauzei prococe, dacă a fost sau nu supusă unei intervenții chirurgicale în trecut și, nu în ultimul rând, trebuie evaluate rezervele ovariene.

Pentru bărbați: analiza spermei este cea mai importantă investigație medicală. De asemenea, se va analiza dacă există pe cale ereditară boli genetice.

Fertilizarea in vitro – Șansă în plus pentru cuplurile care nu pot avea copii pe cale naturală

“De regulă, la cuplurile mai tinere, prima metodă în ce privește fertilizarea in vitro este cea simplă, și anume monitorizarea ovariană. În alte cuvinte, monitorizăm pacientul pentru a stabili ziua ovulatiei, în a două sau a treia zi se fac investigațiile untrasonografice, iar în funcție de rezultate, recomandăm reproducerea pe cale naturală. Această metodă se repetă de 4 sau 6 ori.

Dacă după metoda simplă nu se obține sarcina, atunci se trece la metoda mai complexă, și anume..............

