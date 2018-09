Medicina nucleară – o șansă pentru bolnavii de cancer

Medicina nucleară este un domeniu de vârf în cercetarea și practica medicală. Poate sistemul medical românesc să preia rezultatele acestor cercetări avansate în domeniu? Cu atât mai mult cu cât la câțiva kilometri distanță de București se află cel mai puternic laser din lume – ELI-NP (extrem light infrastructure – nuclear phisics)? Răspunsuri am primit de la dna dr. Raluca Mititelu, medic primar Medicină nucleară – Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila” București, președinta Societații Române de Medicină Nucleară și Imagistică Moleculară.

S-au întâlnit zilele acestea, la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, cercetătorii în fizica nucleară, specialiștii în laserul de mare putere și practicienii din medicina nucleară. E un moment esențial, de colaborare, în lupta pentru sănătate…

Dr. Raluca Mihaela Mititelu – Colaborarea dintre medicina nucleară, pe care o reprezint, și cercetarea fundamentală preclincă și clinică – sau cu orice altă specialitate medicală – nu are cum să fie nouă. Nu poți să te bazezi în administrarea unui medicament, în aducerea unui agent terapeutic, decât bazându-te pe cercetare. Altminteri, cum? Toate lucrurile importante au pornit de la cercetare, de la cercetători și au ajuns în practica clinică după ce au fost intens studiate – s-a făcut o evaluare a reacțiilor adeverse, a tuturor acestor lucruri. Dar prima si prima data, se pleacă de la cercetarea fundamentală, adică de la o instituție ca aceasta, în care există oameni foarte bine pregătiți, extrem de deschiși și de creativi, cărora le poate trece prin minte să inventeze și alte lucruri în afară de cele pur teoretice, bineînțeles. Invenții care să aibă aplicabilitate, pentru că altfel, pentru ce am vorbi? Dar, medicina nucleară este o specialitate care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. De la an la an, apar noi molecule, apar noi radiofarmaceutice, apar echipamente sau detectori din ce în ce mai performanți. Colaborarea cu partea asta de cercetare este extrem de strânsă și în termen foarte scurt. Deci, nu așteptăm 20 de ani, nu. Pentru că noi la anul, dacă ne ducem la o conferință de specialitate, aflăm că s-au mai descoperit câteva molecule care deja sunt în fază preclinică sau clinică.

Am auzit astăzi vehiculându-se un termen: „theragnostic”. Ce înseamnă, de fapt?

Dr. Raluca Mihaela Mititelu – Theragnostic este o denumie extrem de inspirată, inventată prin compunerea a două cuvinte: terapie și diagnostic. Fac întâi diagnosticul cu o substanță care e cuplată cu un radiofarmaceutic cu energie mică, văd unde anume s-a dus acea substanță și este clar că acea substanță, legată cu un trasor cu energie mare, se va duce în același loc. Numai că atunci acolo va trata, va fi o terapie țintită, care s-a bazat pe un diagnostic și acel diagnostic l-am pus exact la acea persoană, exact pe problemele ei – face parte, dacă vreți, din terapia personalizată către care ne cam îndreptăm.

Aduce medicina nucleară o rază de speranță pentru bolnavii de cancer sau pentru pacienții cu alte afecțiuni considerate, generic, ca „incurabile”?

