Oboseala continuă, irascibilitatea și depresia - semne ale unor probleme tiroidiene ce trebuie tratate de urgență

Numărul pacienților cu afecțiuni tiroidiene din România s-a triplat în ultimii 6 ani . Medicii endocrinologi atenționează că numărul real de pacienți cu boli tiroidiene este cu mult mai mare. Nediagnosticate, aceste afecțiuni nu doar că afectează psihicul pacienților, ci le cauzează și afecțiuni cardiovasculare.

Cifre importante:

* În 2010, în România s-au înregistrat 35439 cazuri noi de boli tiroidiene. În 2016 au fost depistate de trei ori mai multe (83413 cazuri noi);

* În România, 86% dintre pacienții cu hipotiroidie sunt femei;

* În 2016 numărul de cazuri noi de hipotiroidie depistate in mediul urban a fost de două ori mai mare decât cel din zonele rurale;

* Medicii insistă ca atât femeile, cât și bărbații peste 35 de ani să-și testeze anual nivelul de TSH din sânge;

Medicul specialist: ‘Oboseala continuă, irascibilitatea și episoadele de depresie nu sunt normale. Sunt semne că pacientul trebuie să-și examineze nivelul de TSH din sânge’

‘Românii sunt obișnuiți să nu se simtă bine. Oboseala care durează mai multe zile, irascibilitatea și episoadele de anxietate nu sunt și nici nu ar trebui să fie tratate ca și cum ar fi o normalitate. Normal este să ne simțim bine. Bolile tiroidiene pot fi ținute sub control, dar este foarte important ca acestea să fie depistate în stadiu incipient. De aceea, insist ca pacienții să-și testeze periodic, de la an la an, nivelul de TSH din sânge.’, spune dr. Rodica Petriș, doctor medic specialist în Endocrinologie.

Medicii de familie trebuie să le recomande pacienților să-și facă investigații endocrinologice

‘Înainte de a pune diagnosticul, medicii de familie trebuie să se asigure că problemele pe care le reclamă pacientul nu sunt, de fapt, semne ale bolilor tiroidiene. De aceea, cred că este foarte important ca pacienților care prezintă simptomele acestor afecțiuni și care nu trec printr-o perioadă agitată să li se recomande investigații endocrinologice amănunțite.’, spune dr. Rodica Tănăsescu, președintele Societății Române de Medicină a Familiei.

Pacienții confundă simptomele bolilor tiroidiene cu efectele negative ale stilului de viață

Semnele problemelor endocrinologice includ:

