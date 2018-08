Podologia se referă nu doar la picior, ci la întregul sistem articular. Complicațiile piciorului diabetic pot conduce la amputație

Podologia este, după definiția din DEX, o „ramură a medicinei care se ocupă cu studiul și tratamentul afecțiunilor piciorului”. Etimologia cuvântului e grecească – πόδι / pódi / picior, iar în Antichitate grecii chiar au găsit o modalitate excepțională de a indica vulnerabilitatea acestei părți a corpului omenesc: Ahile, eroul lumii antice și cel mai puternic om pe care-l cunoșteau putea fi învins cu o simplă înțepătură de ac… în călcâi. Despre ce înseamnă podologia, în prezent, motivele pentru care o vizită la un cabinet podologic se impune și cum poți ajuta întregul organism să se vindece, dacă dai mai multă atenție picioarelor tale – despre acestea toate vorbim azi cu dna CORINA HINKOV, expert în podometrie.

În ciuda faptului că omul e interesat de sănătatea picioarelor… încă de când a deprins mersul biped, podologia, ca specialitate, este de dată recentă. (...)

Podologia piciorului diabetic – o problemă de sănătate publică

Până nu demult podologul se ocupa doar de patologii dermice – bătăturile, de exemplu – sau de problema unghiilor încarnate…

Corina Hinkov – În prezent, există podologia infantilă, podologia sportivă, podologia piciorului diabetic şi chirurgia podologică. Deşi este adevărat că alte specializări medicale se pot ocupa de aceste domenii, podologii au cunoştiinte perfecţionate cu privire la biomecanica subiecţilor. Pe de altă parte, în România se pune mai mult accent pe podologia piciorului diabetic, dar și celelalte domenii prind teren. Există mai multe… să le zicem „intruziuni” în domeniul podologiei, dinspre alte domenii. De exemplu, centrele de înfrumusețare, unde se face pedichiură, se pot ocupa și de tratamente pentru bătături sau unghii încarnate, dar asta nu înseamnă că pedichiuristul are competențe de podologie. În plus, pot exista multe riscuri, într-un cabinet de înfrumusețare, asupra cărora nu vreau să insist, din respect pentru profesia celor care lucrează acolo. Cred însă că ar fi ideal ca o persoană care are bătături sau unghii încarnate să aleagă cabinetul de podologie, nu pedichiuristul și asta pentru aceste afecțiuni nu sunt o problemă de estetică, ci una de sănătate.

Citește și Complicațiile piciorului diabetic care pot conduce la amputație

Aminteam de podologia piciorului diabetic și de faptul că mulți dintre podologii care activează în România, azi, s-au specializat în această direcție.

Corina Hinkov – Și nu e rău deloc că au făcut asta. Vedeți dv., piciorul diabetic este o problemă reală de sănătate publică. În Spania, podologii au câștigat nu demult această bătălie: să includă problemele piciorului diabetic pe o listă a problemelor de sănătate publică. Josep Manel Ogalla, Președintele Colegiului Podologilor din Catalunya (Barcelona) semnala faptul că pacienții diabetici de tip 1 congenital și cei care au diabet de tip 2 de cel puțin 10 ani beneficiază de o serie de facilități, pentru tratamentul podologic, în baza unui contract cu casa de asigurări de sănătate spaniolă. E un model de urmat, dacă ne gândim că, astfel, cu sprijinul podologilor, mulți pacienți diabetici au putut evita amputarea degetelor și chiar a picioarelor.

Cum spuneam, deși omul s-a ridicat în poziția bipedă cu două milioane de ani în urmă, iată că o specializare care să se ocupe de problemele picioarelor apare relativ recent. Poate că încă nu conștientizăm cât de important e specialistul acestui domeniu pentru sănătatea noastră… Și de aceea vă întreb: de ce la podolog? Ce riscuri putem evita dacă ajungem din timp la specialist?

............................................................

Citește mai departe despre SĂNĂTATEA PICIORULUI