Precauții la utilizarea produselor de curățat, în perioada sarcinii

Multe femei însărcinate se întreabă cât de sigură este utilizarea produselor de curățat.

Vestea buna este ca se pot folosi produsele de curatat in perioada sarcinii, doar ca femeile ar trebui sa fie mai precaute in ceea ce priveste aerisirea locului in care fac curat.

Vaporii emisi de substantele chimice din produsele de curatat pot da stari de ameteala, greata, dureri de cap etc. Daca in timpul curateniei resimtiti simptomele de mai sus, iesiti la aer, pana cand acestea dispar.

O alta solutie ar fi utilizarea produselor.............

