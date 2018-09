RABIA poate fi fatală! Află tot ce trebuie să știi despre simptome și tratament

Anual, în 28 septembrie, se marchează Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei (turbării): Scopul este de a sensibiliza populaţia despre riscul de îmbolnăvire şi de a informa asupra modului de prevenire.

Rabia este considerată principala zoonoză la nivel mondial. Boala este diagnosticată în peste 150 de ţări sau teritorii, în special în mediul rural, sau in zone geografice izolate. Aproximativ 55.000 de oameni mor anual prin rabie. 40% din cei muşcaţi de animale suspecte de a fi infectate cu rabie, sunt copii cu vârsta sub 15 ani. În decesele umane câinii reprezintă sursa de virus in proporţie de 99%. Anual, peste 15 milioane de persoane primesc profilaxie post-expunere, estimandu-se că se previn astfel 327.000 de decese.

Reamintim că Rabia (turbarea) este o boală produsă de un virus care afectează sistemul nervos central (creierul şi măduva spinarii).

Oamenii pot dobândi boala în urma muşcăturilor, produse atât de la animale domestice cât şi sălbatice.

La om perioada de incubare este în medie de 30-40 de zile

Simptomele și tratamentul rabiei

Primele simptome în cazul rabiei: dureri şi o senzaţie de amorţire a părţii muşcate, febră, iritaţie în gât, ameţeli, halucinaţie, tahicardie (bătăi cardiace frecvente), vomă, diaree, dureri abdominale, teamă, agitaţie, nervozitate. Evoluţia bolii este rapidă ducând la paralizie, spasme ale gâtului, delir, comă, şi în final deces (în 2-3 zile).

