Semne de atac de cord neașteptate, în cazul femeilor

Există semne de atac de cord neașteptate ,la femei, iar aceste simptome sunt diferite de cele experimentate de bărbați. Mai mult, cercetările publicate recent în jurnalul „Proceedings of the National Academy of Sciences” (Statele Unite) indică faptul că femeile sunt mai susceptibile de a supraviețui unui atac de cord atunci când sunt tratate de medici care sunt mai predispuși să recunoască semne de atac de cord subtile, care nu ies în evidență neapărat.

Ete momentul pentru a afla despre simptomele unice ale bolilor de inimă, astfel încât, dacă vi se întâmplă, să puteți solicita imediat tratament.

Semne de atac de cord mai puțin obișnuite, întâlnite la femei

Dureri toracice, transpirație rece, greață, dureri ale părții superioare a corpului, dificultăți de respirație, amețeală – sunt tipurile de simptome pe care le puteți asocia cu atacurile de cord pentru bărbați și femei. Dacă aveți oricare dintre simptomele acestea, este important să cereți sfatul medicului.

Însă studiile din ultimii ani au remarcat că bolile cardiace sunt principala cauză a decesului pentru femeile în vârstă de 35 ani – și asta se întâmplă și pentru că nu sunt diagnosticate la timp, presentând unele semne de atac de cord neobișnuite. Dar cu cât mai multe persoane din preajma femeii aflate în acest impas știu mai mult despre aceste semne – și această cunoaștere nu trebuie limitată la personalul medical, cu atât șansele ei de a supraviețui unui atac de cord cresc.

Iată la ce trebuie să fiți atent, care sunt principalele semne de atac de cord neașteptate, care indică un atac de cord la femei:

........................

