Testul Babeș-Papanicolau și prevenția cancerului de col uterin

România se află pe primul loc în Europa privind mortalitatea prin cancer de col uterin. Incidența acestuia este dublă la noi față de media europeană.

Este nevoie încă de conștientizarea pe scară largă a femeilor despre beneficiile acestui test privind detectarea leziunilor precanceroase ale cancerului de col uterin prin screening. Derularea la nivel național a Programului de screening de cancer de col uterin, prin informarea și testarea femeilor cu testul Babeș Papanicolau, a condus la o prevenire a 49% dintre cazurile posibile de cancer de col uterin. La nivelul Regiunii Centru, unde sunt arondate județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, până în prezent au fost testate, în prima rundă de screening, peste 66.000 de femei, un procent de 9% dintre acestea fiind diagnosticate cu modificări ale mucoasei colului uterin. Un procent de sub 1% din totalul displaziilor detectate sunt într-adevăr cazuri grave, carcinoame ale colului uterin. În acest an a demarat a doua rundă a campaniei de screening.

Ce aduce nou această rundă a campaniei de screening a cancerului de col uterin, dar și cum se poziționează Regiunea Centru la nivel național în cadrul acestei campanii a oferit mai multe informații Dr. Cosmina Cristina Uzun, Coordonator Unitatea Regională de Management-Regiunea Centru a subprogramului de Screeningal cancerului de col uterin din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Tîrgu-Mureș.

Testul Babeș-Papanicolau și depistarea precoce a cancerului de col uterin

Vă rog să faceți o prezentare a modului în care se derulează la nivelul Regiunii Centru programul național de screening al cancerului de col uterin.

Programul național de depistare activă precoce a cancerului de col uterin se află în al șaselea an de implementare. În anul 2017 am reușit să încheiem runda I de screening, prima de acest gen pe care o desfășurăm în Regiunea Centru, și am reușit să realizăm peste 66.000 de teste Babeș Papanicolu pentru femei asimptomatice, cu vârsta între 25-64 de ani, care s-au adresat centrelor de recoltare, acestea fiind în prealabil informate și consiliate pentru această testare. Este vorba despre femei care nu au mai avut afecțiuni ginecologice, sănătoase, care nu ar fi solicitat un consult ginecologic dacă nu ar fi fost invitate la screening, femeile neavând simptome.

În acest an, continuăm runda a doua de screening, tot prin Programul național de depistare activă precoce a cancerului de col uterin, și ne dorim să ne dezvoltăm mai mult pe ceea ce înseamnă implementarea calității urmăririi pacientei care are teste pozitive, follow up-ul femeii. Este un punct foarte important pentru această a doua rundă de screening.

Ce va presupune acest follow up, implementarea calității urmăririi pacientei?

