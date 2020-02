10 motive de ce nu ai silueta pe care ți-o dorești deși nu mănânci mult

Te chinui să slăbești, ești atent(ă) la ce mănânci, eventual faci și ceva mișcare dar kilogramele se încăpățânează să se țină scai de tine sau ești mai pufoasă decât ți-ai dori în anumite zone-problemă. Soluția nu este să te înfometezi.

Dacă nu vorbim despre o problemă de sănătate, și ar trebui să mergi la doctor ca să te lămurești dacă este așa și să te tratezi dacă este cazul, atunci, cel mai probabil, faci una dintre greșelile de mai jos sau mai multe. Sau poate chiar pe toate:

1. Nu te hidratezi cât trebuie

Am început cu hidratarea pentru că este foarte importantă pentru organism fiindcă fiecare celulă are nevoie de apă pentru a funcționa corect. Deci și procesele metabolice. Asta pe de o parte. În plus, deshidratarea duce la senzație de foame, adică vei confunda setea cu foamea. Ți se poate părea ciudat dar așa este. Pentru a fi sigur(ă), soluția este ca atunci când ți-e foame să bei niște apă apoi să aștepți măcar jumătate de oră. Dacă în continuare îți este foame, abia atunci mănânci.

Pe de altă parte, dacă bei apă vei mânca mai puțin, măcar și pentru că-ți ocupă spațiu în stomac. Deci numai avantaje.

2. Mănânci sănătos dar prea mult

Multe alimente sănătoase au aport caloric foarte mare. De exemplu toată gama de nuci. Sunt surse nemaipomenite de grăsimi sănătoase și trebuie neapărat să-i asigur organismului o cantitate suficientă de grăsimi dar sunt, în același timp, bombe calorice. 100 de grame de migdale sau de alune au aproape 700 de calorii!! Ca să nu mai vorbim despre cajou sau nuci braziliene. La fel și avocado. Foarte sănătos dar un singur fruct are în jur de 200 de calorii. Insist: este important să le mănânci dar măsura este cheia în toate.

Citește mai mult pe andreeasava.ro