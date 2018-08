Alimentatia sanatoasa s-a dovedit daunatoare!

Cercetatorii canadieni de la University of Guelph au ajuns la concluzia ca recomandarile ministerului agriculturii al Statelor Unite, potrivit carora trebuie consumate alimente cu un continut scazut de calorii, dar bogate in grasimi saturate, sunt imposibil de urmat de intreaga populatie a lumii.

De ce? Pentru ca la nivel mondial nu exista suficiente pamanturi roditoare, iar trecerea globala la o alimentatie sanatoasa va genera o criza alimentara. Specialistii si-au publicat articolul elaborat pe aceasta tema in revista PLOS One.

Oamenii de stiinta au aratat ca indeplinirea recomandarilor Ministerului mentionat reclama suplimentar un milion de hectare de terenuri cultivabile, cam cat suprafata Canadei.

In plus, pornind de la actualele practici agricole, tarile din emisfera estica vor spori considerabil suprafata pamanturilor folosite, in timp ce, pentru statele vestice si Oceania, renuntarea la carne si trecerea la o alimentati vegetala ar permite eliberarea pasunilor.

In opinia specialistilor canadieni, recomandarile trebuie sa tina cont nu numai de influenta alimentatiei sanatoase asupra organismului uman, dar si specificul cultural si economic al diferitelor state. De asemenea, se impun masuri de prevenire a unui eventual deficit de terenuri arabile si umidate.