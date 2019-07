ATENTIE! Cum sa reduci HIPERTENSIUNEA arteriala in 5 minute fara medicamente!

Hipertensiunea arteriala este o boala a epocii moderne care se asociaza cu stresul, lipsa de somn, obezitatea, alimentele sarate, fumatul si consumul de alcool crescut. Oricine are momente cand are tensiune arteriala crescuta.

Sub influenta stresului sau a activitatii fizice excesive, muschii se incordeaza, vasele de sange se contracta, iar tensiunea arteriala creste. Ce trebuie sa facem pentru a aduce presiunea inapoi la normal? Este clar ca trebuie sa se relaxeze muchii. Dar cum?

Medicul clubului de fotbal din Moscova “Spartak”, Lu Huns, dezvaluie cateva trucuri foarte utile in reducerea rapida a tensiunii arteriale, a precizat Healthy Life Tricks. Acesta prezinta doua puncte cheie in realizarea tratamentului.

Punctul 1

Primul punct explicat de medicul Lu Huns pentru reducerea hipertensiunii arteriale este mai degraba o linie. Ea trece in spatele lobului urechii la mijlocul claviculei. Linia nu are voie sa fie presata sau masata, ci trebuie atinsa foarte usor, cu o miscare aproape neobservabila a mainii de sus in jos, abia atingand cu varfurile degetelor. Procesul se repeta de 10 ori pe o parte si de 10 ori pe cealalta parte.

Punctul 2

Acesta este localizat pe o parte a fetei la lobul urechii, la o distanta de o jumatate de centimetru fata de ureche in directia spre nas. Punctul trebuie masat cu varfurile degetelor aproximativ un minut pentru fiecare parte a fetei. Apasati tare, dar nu pe punctul unde simtiti durerea.

Dupa acest tratament simplu, tensiunea arteriala va reveni la normal.

Potrivit medicului Lu Huns, ceea ce conteaza este fluxul de sange propriu-zis. Medicina chineza crede ca cel mai impotrant lucru este fluxul sanguin adecvat la nivelul muschilor si al tesuturilor. In cazul in care undeva in organism exista o stagnare a sangelui, atunci dezvoltarea bolii incepe la un punct. Si invers – daca va asigura fluxul adecvat de sange, organismul va fi capabil de a vindeca rapid boala. De aceea punctele cheie de masaj ajuta vindecarea.