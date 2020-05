Coronavirusul se ascunde şi în praf

Coronavirusul se ascunde şi în prafLa virusurile noi, niciodată nu ştii pe ce drum o apucă. De aceea este atâta circumspecţie în găsirea unui vaccin, în stabilirea unei strategii de luptă cu coronavirusul.

Ce taine ascunde universul acesta! Marile puteri s-au pândit zi şi noapte, s-au spionat să afle ce arme mai pustiitoare sunt pe cale să fabrice şi, uite, nu s-au gândit că al treilea război mondial va năpusti asupra întregii omeniri un căpcăun necunoscut, parşiv, de neobosită cruzime. Căci este vorba, în aceste luni, de al treilea război mondial cu superputerea coronavirusului. Virusurile noi oferă mereu surprize, nu se anticipează lesne pe ce cale se îndreaptă, ce mutaţii dezvoltă, sunt imprevizibile. De exemplu, specialiştii susţin că, dacă se va produce un vaccin, s-ar putea ca el să fie valabil doar pentru un an, ca la gripa sezonieră. Virus tânăr, coronavirusul s-ar putea să-şi schimbe tulpina an de an şi, la fiecare vaccinare, în orice an, OMS să indice o altă formulă de vaccin, aşa cum se întâmplă la gripa obişnuită. Deşi vaccinul împotriva gripei sezoniere nu ne apără de coronavirus, este indicat să ne vaccinăm de gripa obişnuită, pentru a evita îmbolnăvirea de ea, lăsându-ne slăbiţi în faţa eventualului atac al coronavirusului. Medicii susţin că nu e cazul să luăm preventiv produse pentru creşterea imunităţii, în vederea sporirii apărării profilactice, imunitatea trebuie lăsată aşa cum este ea la acea oră, e bine ca imunitatea să fie echilibrată. Tema vaccinării împotriva virusurilor noi e subtilă. De exemplu, în timp ce împotriva virusului hepatic B s-a descoperit de 30 de ani un vaccin eficient, în cazul virusului hepatic C nici acum nu s-a găsit un vaccin, chiar dacă s-a realizat un medicament care vindecă în peste 95% din cazurile de C. În anul 1994, s-a scos o lege ca toţi sugarii să fie vaccinaţi la noi împotriva virusului hepatitei B şi răspândirea acestei boli s-a diminuat de peste trei ori. Sunt unii care se încăpăţânează să susţină că acest coronavirus nu există. Profesorul doctor Alexandru Rafila dărâmă această aberaţie, relatând că virusurile pot fi observate şi la microscoapele electronice, deşi cu virusurile este mai greu, pentru că ele se înmulţesc doar după ce au infectat o celulă umană şi se multiplică în celula cotropită, distrugând-o.

Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel subliniază că, în viclenia lui, coronavirusul se ascunde şi în praf, şi în mizerie, de unde pândeşte să atace, de aceea sunt bine-venite spălările cu apă a străzilor, aleilor.