Cura de VARA cu piersici. Reduce COLESTEROLUL si combate INSOMNIA

Începe sezonul piersicilor. Aceste fructe parfumate, dulci acrişoare şi zemoase, sunt reginele verii. O cură cu piersici este binevenită pentru bogăţia vitaminelor şi mineralelor pe care le conţin.



Piersicile au importante proprietăţi terapeutice deoarece au vitamina C şi provitamina A, dar şi vitaminele B3, B5 şi E. De asemenea, mai conţin fier, magneziu, fosfor, cupru, zinc, iod, potasiu şi seleniu, dar şi fitonutrienţi, antioxidanţi şi carotenoizi. Aşadar, 100 de grame de piersici conţin: 40 de calorii, 87 de grame de apă, un gram de fibre, 8 grame de carbohidraţi, 160 mg de potasiu, 30 de mg de vitamina C, 0,5 mg de vitamina E, 100 micrograme de betacaroten, 16 mg de magneziu şi 7 mg de calciu.



Care sunt efectele curative ale piersicilor:



1. Prin conţinutul bogat de fibre, piersicile sunt indicate persoanelor care au probleme digestive, un tranzit intestinal dificil. Ele favorizează digestia, înlătură constipaţia şi au un efect benefic împotriva hemoroizilor.



2. Antioxidanţii din aceste fructe inactivează radicalii liberi şi menţin integritatea celulei, astfel că piersicile luptă împotriva apariţiei cancerului şi afecţiunilor cardiovasculare.



3. Tot prin conţinutul de antioxidanţi, piersicile întârzie procesul de îmbătrânire şi ajută la menţinerea frumuseţii tenului.



4. Efectele benefice ale piersicilor sunt recunoscute şi în cazurile de litiază urinară, probleme ale ficatului, reumatism şi gută, datorită acţiunii diuretic-depurative.



5. Au un efect energizant, înlătură oboseala, întăresc imunitatea organismului şi sunt foarte indicate persoanelor care suferă de anemie. Prin conţinutul de fosfor ajută şi la echilibrarea sistemului nervos.



6. Reduc conţinutul de colesterol din sânge şi sunt indicate în cazul anemiilor, dar şi al afecţiunilor renale (nefrită, calculi renali).



7. Au un efect benefic şi împotriva astmului, bronşitei, tusei seci şi hipertensiunii.



8. Consumul regulat de piersici combate insomnia şi îmbunătăţeşte vederea nocturnă.



Cura cu piersici



Prin cura de piersici nu trebuie să înţelegem o dietă alcătuită exclusiv din aceste fructe. Pentru stimularea funcţiilor digestive şi menţinerea alcalinităţii sângelui se recomandă consumul a trei-patru piersici crude, cu coajă, dimineaţa, în loc de micul dejun, timp de o săptămână. Şi sucul proaspăt de piersici este foarte sănătos. Este bine să bei un pahar sau două de suc între mese sau dimineaţa pe stomacul gol. Ceaiul din frunze sau din flori de piersic are o acţiune antiseptică, depurativă şi de combatere a infecţiilor parazitare. Pune două linguriţe de plantă la infuzat în 300 de ml de apă fiartă, timp de zece minute, şi bea câte o ceaşcă de ceai după fiecare masă. O cură de piersici ne protejează pielea de razele ultraviolete, previne îmbătrânirea precoce şi are un efect benefic împotriva apariţiei cancerului de piele.



Cocktail de piersici



Ce poate fi mai răcoritor într-o zi de vară decât un cocktail din piersici? Un cocktail din piersici cu banane este perfect pentru zilele caniculare, te va revigora şi îţi va da energia de care ai nevoie. Pentru două porţii ai nevoie de următoarele ingrediente: 60 de grame de piersici proaspete, o banană coaptă, o jumătate de cană de suc de ananas fără zahăr şi 35 de grame de cremă de vanilie. Preparare: piersicile se decojesc şi se toacă, iar banana se curăţă şi se taie felii. Se adaugă toate ingredientele în blender şi se amestecă bine. Cocktail-ul se toarnă în pahare, se introduce câteva minute în frigider şi apoi se serveşte.



Atenţie!



Piersicile pot cauza persoanelor care sunt predispuse la astfel de afecţiuni un sindrom de alergie orală: urticaria de contact. Aceasta se manifestă prin mâncărimi ale buzelor, nasului sau prin edem la nivelul buzei şi al limbii.



Hidratează-te cu piersici!



În zilele caniculare este bine să ne potolim setea consumând piersici proaspete. Potolirea senzaţiei de sete este de mai lungă durată dacă mâncăm o piersică decât dacă bem rapid un pahar cu apă.