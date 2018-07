De ce este bine să bem zer

Italienii au un vechi proverb: „Daca toata lumea ar fi hranita cu zer, doctorii ar da faliment“. Dar cine mai bea astazi zer? Zerul contine substante hranitoare, aceleasi pe care le are si laptele, insa mai putine grasimi. Proteinele din zer contin cea mai mare concentratie de lanturi de aminoacizi. Productia de anticorpi se realizeaza numai sub actiunea aminoacizilor, unul dintre cei mai importanti fiind cisteina.

Proteinele din zer precum beta-lactoglobulina, albumina, lactoferina sint foarte bogate in glutamil-cisteina, unul dintre cei mai puternici antioxidanti celulari, un mecanism defensiv important impotriva radicalilor liberi. Aminoacizii din zer constituie o adevarata sursa de energie pentru cei implicati in exercitii fizice prelungite, solicitante si permit atletilor un antrenament mai intens pe o perioada mai indelungata de timp. Proteina din zer obliga ficatul sa sintetizeze alti acizi biliari, consumind astfel rezervelor de colesterol hepatic. Zerul stimuleaza imunitatea prin continutul de lactoferina. Protejeaza impotriva demineralizarii tesuturilor dentare.

Toate substantele din zer sint foarte repede asimilate si actioneaza rapid. Zerul terapeutic trebuie sa fie proaspat. Se obtine prin strecuratul laptelui dupa ce s-a prins, alegindu-se de coagulul care serveste la fabricatul brinzei. Se poate gasi si sub forma de praf in majoritatea magazinelor naturiste. Cura de zer are o vechime de milenii si e folosita mai ales in scop diuretic. in realitate, insa, beneficiile zerului sint infinite. Este un bun adjuvant in tratamentul cancerului, virusului HIV, hepatiei B, bolilor cardiovasculare si osteoporozei.

Zerul de lapte este eficace in tuberculoza pulmonara, in bolile de stomac si intestine, in cazuri de obezitate, constipatie, chiar si pentru sugari, intareste unghiile si parul, netezeste pielea si o catifeleaza. Elimina problemele de tranzit interstinal. in plus, zerul este tolerat de majoritatea persoanelor care au alergie la lactate.

Valori nutriționale

Zer

Valoare per 100 g 100 g Calorii (kcal) 26

Lipide totale 0,4 g Lipide saturate 0,2 g Lipide polinesaturate 0 g Lipide mononesaturate 0,1 g Colesterol 2 mg Sodiu 54 mg Potasiu 161 mg Carbohidrați 5 g Fibre alimentare 0 g Zahăr 5 g Proteine 0,9 g