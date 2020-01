De ce să consumi miere în sezonul rece

Mulţi nutriţionişti consideră că mierea este un superaliment. Dincolo de calităţile sale gustative, are proprietăţi antiseptice şi antiinflamatoare, care combat oboseala şi infecţiile hibernale.

Mierea e alcătuită din 82% glucide, dar şi din proteine, vitamine şi micronutrimente (flavonoide, minerale, antioxidanţi), toate contribuind la creşterea imunităţii.

Pe timp de iarnă, mierea este cea mai bună armă împotriva tusei, datorită proprietăţilor sale antiseptice şi bogăţiei de polifenoli, molecule cu efect antioxidant şi regenerant. Mierea înmoaie mucoasa gâtului, iar cea de eucalipt sau de cimbru facilitează respiraţia în caz de gripă sau răceală, împiedicând înmulţirea germenilor. Este ideală pentru a contracarea o bronşită, o angină sau o rinofaringită.

Deşi are în compoziţie glucide (fructoză şi glucoză), mierea nu creşte nivelul glicemiei şi poate fi consumată, în cantităţi rezonabile, de către diabetici. Diferitele tipuri de miere prezintă o compoziţie uşor diferită. Varietăţile mai lichide, pentru mierea de salcâm sau de castan, au în compoziţie mai multă fructoză - prin urmare sunt indicate celor care au prediabet sau diabet. Indexul lor glicemic este de 30 - comparativ cu 80, pentru alte tipuri de miere. Invers, tipurile de miere care cristalizează uşor - de rapiţă, de lavandă, de floarea+soarelui - trebuie evitate de cei cu diabet.

În orice situaţie, mierea conţine substanţe cu efect antioxidant, care ţin bolile de sezon la distanţă. Foarte mediatizată este mierea de origine neozeelandeză, de manuka. Are compuşi cu proprietăţi antibacteriene şi anticanceroase, dar e foarte scumpă şi adesea contrafăcută.

Cu cât mierea are o culoare mai închisă cu atât mai mare e concentraţia de polifenoli şi de minerale. Polifenolii au capacitate antioxidantă şi luptă împotriva infecţiilor şi îmbătrânirii.

Alternativa nutritivă

Mierea este cel mai bun înlocuitor al zahărului rafinat. Puterea sa de îndulcire e de două ori mai mare decât cea a zahărului, prin urmare poţi folosi mai puţină miere pentru a obţine acelaşi gust dulce: 70 g de miere (200 kcal) echivalează cu 100 g zahăr rafinat, cu aport energetic mai mare (400 kcal), deci mai periculos pentru siluetă. În plus, spre deosebire de nectarul albinelor, zahărul are zero valoare nutritivă.