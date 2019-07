De ce trebuie să mănânci dovlecei

Sărac în calorii şi delicios în acelaşi timp, dovlecelul este legumă care ajută la scăderea în greutate şi menţinerea sănătăţii. Doar 300 de grame de dovlecei asigură aproape dublul necesarului zilnic de vitamina A, vitamina B9, fosfor şi potasiu.

Bogat în fibre, dovlecelul are proprietăţi diuretice şi se digeră foarte uşor. De aceea, dieta cu această legumă este tolerată de persoanele care au probleme digestive, cardiace sau renale. Nutriţioniştii recomandă sucul de dovlecei în tratarea constipaţiei şi a diareei.

Ajută la slăbit

În acelaşi timp, dovlecelul este ideal pentru curele de slăbit pentru că are calorii foarte puţine. Tocmai din această cauză poţi mânca porţii generoase fără să te îngraşi. Deoarece dispune de antioxidanţi poţi pierde kilograme fără a renunţa la nutrimentele esenţiale. Marele avantaj al preparării sale este că poate fi consumat crud, fiert, copt sau chiar sub formă de suc. Datorită conţinutului de 95% apă din pulpă, coaja sa reprezintă o sursă mai concentrată de nutrimente (fără coajă are mai puţină vitamina C şi potasiu, dar şi mai puţine fibre şi vitamina K).

Are grijă de ochi

Dovlecelul are un conţinut ridicat în carotenoizi (luteină) , un remediu perfect pentru probleme de vedere. Are excelente proprietăţi antiîmbătrânire, poate îmbunătăţi memoria şi reduce procesele infecţioase. Totodată, dovlecelul reduce riscul de infarct şi accidente vasculare cerebrale (datorită magneziului şi folatilor). Este benefic în scăderea tensiunii arteriale (magneziu, potasiu).

Ajută în tratamentul gastritei şi ulcerelor

Dovlecelul este o sursă de fibre, dar cantitatea şi calitatea lor variază în funcţie de vârsta dovlecelului. Cei tineri conţin pectină, cei maturi celuloză. În plus, dovlecelul este un veritabil pansament gastric, fiind indicat în gastrite, ulcere şi alte afecţiuni ale aparatului digestiv. Tot datorită fibrelor, dovlecelul îmbunătăţeşte metabolismul, previne cancerul pulmonar şi reduce simptomele în boli precum hiperplazia benignă de prostată.

Dovlecelul conţine antioxidanti şi ajută la reconstrucţia celulelor nervoase (vit B1, B6). Are excelente proprietăţi antiîmbătrânire, poate îmbunătăţi memoria şi reduce procesele infecţioase.