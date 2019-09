Medicina de urgență nu este o specialitate medicală, ci o „intersecție” de specialități, care nu poate să își atingă scopul – însănătoșirea pacientului – decât atunci când mai mulți medici, mai mulți specialiști – cărora li se alătură asistenți medicali, terapeuți, farmaciști clinicieni – reușesc să formeze o echipă.

Medicina de urgență este despre munca în echipă și despre acela care manageriază o astfel de echipă. Și chiar dacă în medicina de urgență totul se întâmplă sub semnul lui „acum!” – pentru că „acum” pacientul are nevoie de specialiștii ajutați în jurul lui -, nimic nu ar funcționa dacă medicul, asistentul, terapeutul, farmacistul nu ar fi fost formați din vreme pentru a lucra împreună.

Despre echipa multidisciplinară ideală, în medicina de urgență

„Ca să ajungem la această comlucrare ideală, trebuie să începem de fapt cu studenții, pe care să îi formăm pentru această echipă multidisciplinară. De ce spun acest lucru? Pentru că fiecare pacient vine pentru o boală la spital, dar el mai are și alte boli cronice. Și atunci e foarte clar că e nevoie de această echipă multidisciplinară… – sigur, la resuscitare se constituie echipa, la politraumă, de asemenea – dar sunt și situații în care pacientul este complex, vine pentru infarct, dar acest infarct e decompensat într-un diabet pe care îl are, e decompensat în insuficiența renală pe care o are, și atunci îți trebuie din nou echipa, care să-l preia. Pentru a lucra în echipă – și aici e din nou o problemă a sistemului, care trebuie rezolvată – nu-ți trebuie numai medicii… Îți trebuie să ai și asistenți medicali, și kinetoterapeuți, și un farmacist clinician, să poți să rezolvi corect și partea de îngrijire. Noi o numim frumos nursing și o punem tot pe seama asistenților… Dar e o parte foarte importantă pentru pacient, pentru că îl învață cum să se readapteze la noua situație. Eu spun că orice mic handicap poate fi depășit: și tu poți să fii un om normal. Ceea ce este foarte important. Dar pentru asta, pe lângă nursing, trebuie să te ajute un psiholog. Dar un psiholog clinician, care să nu-ți explice ceea ce nu poți să faci, ci să îți spună ce poți să faci în noua situație și să te valorizeze pe tine așa cum ești în acea situație”.

Vezi mai mult

https://www.youtube.com/watch?v=aGEjcXcIQBw