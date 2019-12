Sebastian Kaulitzki/Getty Images/Hemera

Specialiştii au făcut un clasament al celor mai brutale dureri, iar pe primul loc se află durerea din pancreatita acută. Tot medicii limpezesc şi greşeala de a zice „mă doare ficatul, mă doare plămânul”. Contrar părerilor din populaţie, ficatul şi plămânii nu dor, deoarece nu au reţele de nervi.

Poporul are în minte de foarte multă vreme că e groaznic să se formeze pietre la rinichi, că durerile în colica renală aduc dureri teribile. Oamenii susţineau că dureroasă tare este şi naşterea pe cale naturală, de aceea multe femei optează pentru operaţia de cezariană. Aceste opinii nu erau prea departe de adevăr. Alţii, oameni „de pe zebră”, greşesc când susţin că dor o serie de organe, care nu au cum să provoace dureri. Echipe de cercetători au stabilit un clasament al violenţei durerilor. Pe prima treaptă a acestui podium sinistru se situează la egalitate de puncte durerile din criza de pancreatită acută şi nevralgia de trigemen. Pancreatita duce la dureri insuportabile, blocarea cu o piatră din vezica biliară a intersecţiei din duoden unde se întâlnesc mâncarea cu secreţiile biliare şi cu enzimele din pancreas conduce la pancreatite. Secreţiile biliare rămân în circuitul ficatului şi apare icterul, cu îngălbenirea pielii şi mucoaselor. Mai grav este că se reîntorc în pancreas secreţiile pancreatice, ele canibalizează pancreasul, rod organul mamă şi astfel se instalează pancreatitele acute cu dureri foarte mari şi cu pericol de deces. La fel de violente sunt nevralgiile de trigemen. Nervul trigemen este cel mai lung nerv al feţei, ramură pe frunte, ramură pe obraz, ramură în zona maxilarelor. Nu se ştiu nici cauzele, nici tratamentele de vindecare a nevralgiilor de trigemen. Durerile pot apărea de zeci, de sute de ori pe zi, dispar repede, dar chinuie groaznic suferinzii prin dureri greu de suportat, bolnavii ajung la disperare. Pe locul doi al durerilor brutale se situează colica renală, când pietrele se mişcă în circuitul reno-urinar şi aduc dureri de se zvârcolesc suferinzii. Pe a treia treaptă a podiumului este infarctul, gheara de infarct care apasă pieptul în zona sternului şi cu dureri în umăr, braţul drept, maxilar. Muşchiul cardiac cu irigarea cu sânge oprită duce la moartea zonei din inimă neirigată şi este pericol de deces. Iată că durerile la naşterea naturală nu mai apar în clasamentul durerilor grele, se fac semianestezii peridurale în coloana vertebrală etc. Cei care se vaită, spunând „mă doare ficatul, m-am necăjit de vorbele şefului”, se înşeală. Ficatul nu doare, nu e străbătut de reţea de nervi, suferinţele la ficat dau o stare de oboseală nejustificată, se strică analizele. Reţea de nervi are membrana ce îmbracă ficatul, ea doare când ficatul e foarte inflamat, are, posibil, o tumoră. Nici plămânul, organul în sine, nu doare, pentru că nu are reţea de nervi.

Nervi are pleura ce înveleşte plămânul, ea doare când este perforată. În pneumotorax, de exemplu.