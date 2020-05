Hidroxiclorochina nu este eficientă împotriva infecției cu virusul Covid-19

Administrarea medicamentului antimalaric hidroxiclorochină pacienților infectați cu virusul Covid-19 nu a avut rezultate semnificative, arată un studiu realizat în două spitale din New York, transmite AFP.



"Riscul de intubare sau de deces nu a fost mai mare sau mai mic în rândul pacienţilor care au primit hidroxiclorochină, în comparaţie cu cei care nu au primit niciun tratament", au precizat autorii cercetării, publicate în New England Journal of Medicine.



Finanţat de National Institutes of Health (NIH), studiul a fost realizat pe bolnavi de coronavirus internaţi în secţiile de urgenţe de la New York-Presbyterian Hospital şi Columbia University Irving Medical Center.



811 bolnavi au primit două doze de 600 mg de hidroxiclorochină în prima zi, apoi doze de 400 mg din acelaşi medicament în fiecare zi, timp de patru zile.



565 de bolnavi nu au primit acest medicament.



"Rezultatele noastre nu susţin folosirea hidroxiclorochinei pentru moment, în afara studiilor clinice randomizate (repartizarea pacienţilor se face prin tragere la sorţi) realizate pentru a-i demonstra eficacitatea", au spus cercetătorii.



Președintele american Donald Trump a promovat utilizarea hidroxiclorochinei ca tratament pentru bolnavii de coronavirus.



Hidroxiclorochina şi clorochina sunt folosite pentru malarie, anumite boli autoimune, precum lupus, şi poliartrita reumatoidă.



Autorităţile sanitare canadiene şi americane au emis, la sfârşitul lunii aprilie, un avertisment împotriva folosirii în afara studiilor clinice supervizate a acestor două medicamente ca modalitate de a preveni infectarea sau tratarea persoanelor infectate cu virusul Covid-19.



Food and Drug Administration (FDA) a autorizat săptămâna trecută, în regim de urgență, folosirea antiviralului experimental Remdesivir. Un amplu studiu american a concluzionat că acest medicament scurtează cu mai multe zile perioada de însănătoşire a pacienţilor diagnosticaţi cu cele mai grave forme ale c oronavirusului.