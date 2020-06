Inspecţia sânului se face în fiecare lună

Cathy Yeulet/Getty Images/Hemera Nurse Assisting Patient Undergoing Mammogram Nurse Assisting Patient Undergoing Mammogram Vezi galeria foto

Grija pentru starea sănătăţii este o obligaţie, dar asta nu înseamnă doar mersul la cabinetul medicilor. Fiecare om poate să observe unele semne de alarmă, chiar zilnic, la el acasă.

Surprize neplăcute pot apărea de la sânul femeilor, este un organ de sensibilitate, pândit de pericole, cum ar fi tumorile de sân, unele de natură canceroasă, din păcate. După vârsta de 40 de ani este necesară o inspecţie a sânilor o dată pe an, cel mult la doi ani, prin efectuarea unor mamografii, a unor ecografii. Dar, la duş, fiecare fată, femeie trebuie să-şi facă singură o inspecţie pipăindu-şi sânul cu braţul ridicat. Orice neregularitate a ţesuturilor sânului, orice nodul, orice adâncitură, orice inflamaţie, roşeaţă, încălzire a pielii se pot sesiza la această palpare uşor de executat şi e cazul să afle și medicul. Intervenţia în cazul unei tumori are foarte mari şanse de reuşită dacă este făcută devreme. Orice scurgere din mamelon este suspectă, medicul trebuie sesizat. După cum şi observarea oricărei scurgeri vaginale anormale e motiv de consultat medicul, iar după menopauză este alarmantă orice scurgere de sânge. Este la îndemâna oricărui om să vadă care este starea scaunului său. Dacă fecalele sunt prea decolorate este semn de funcţionare şchiopătată a ficatului; dacă se pierde sânge în scaun, trebuie înştiinţat medicul. În aceeaşi măsură, fiecare om trebuie să vadă ce culoare are urina lui. Dacă urina are culoarea ruginie a berii, roşcat închis, este semn de bilirubină ridicată, iarăşi semn al proastei funcţionări a ficatului. Trebuie verificat să nu fie sânge în pipi, este simptom al afectării sistemului renal, a prostatei. Un om trebuie să bea zilnic minimum 2 litri de lichid, ca atare trebuie să urineze 1,5 litri, așa că se poate sesiza de fiecare dacă urina este mai puţină. Nu e un efort prea mare ca fiecare familie să cumpere un aparat portabil de măsurat tensiunea şi, de două ori pe săptămână, e lesne de luat tensiunea arterială a celor din casă. O răguşeală care se prelungeşte mai mult de 3 săptămâni, deşi e tratată, impune consultarea ORL-istului pentru a nu se ascunde un cancer de laringe ce trebuie din vreme operat.

Cancerele din cavitatea bucală sunt agresive şi se răspândesc rapid în vecinătăţi. Dar gura, limba, amigdalele, gingiile, cerul gurii sunt uşor de inspectat de fiecare şi orice inflamaţie, rosătură, bubă intră în competenţa medicilor.