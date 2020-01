Jumătate dintre români sunt nemulțumiți de stilul lor de viață și vor să trăiască sănătos

serezniy/Getty Images/iStockphoto Hand adding salt using salt shaker on bright background Hand adding salt using salt shaker on bright background

Jumătate dintre români consideră că nu au un stil de viaţă sănătos şi doresc să schimbe acest lucru, arată un sondaj online la care au participat 3.075 de respondenţi, desfăşurat în prima etapă a campaniei naţionale de informare "Totul despre asigurările de sănătate".



Întrebaţi ce şi-ar dori să schimbe la stilul lor de viaţă ca să fie unul mai sănătos, 41% au menţionat dieta, în timp ce 32% au declarat că şi-ar dori mai mult timp pentru ei şi pentru relaxare, iar 19% şi-ar dori să facă mai mult sport. Doar 2% au declarat că nu şi-ar dori un stil de viaţă mai sănătos.

Doar 12% dintre respondenţi au declarat că includ zilnic în program activităţi sportive (mers la sală, jogging, ciclism, înot etc.), 10%, mai puţin de o dată pe săptămână, în timp ce 8% fac acest lucru de 1-2 ori pe săptămână. 61% dintre respondenţi au declarat că nu se implică deloc în astfel de activităţi.



Şi din punctul de vedere al mersului pe jos lucrurile sunt similare: 37% dintre participanţii la sondaj au declarat că merg pe jos între 1 şi 3 kilometri pe zi (1000 - 4000 de paşi), în timp ce 29% - mai puţin de 1 kilometru în fiecare zi (sub 1000 de paşi), iar 18% străbat zilnic pe jos între 3 şi 5 kilometri (4.000 - 7.000 de paşi).



Întrebaţi cât de des consumă alimente tip fast food sau semipreparate, 35% au răspuns că fac acest lucru foarte rar, de 1-3 ori pe an, în timp ce 32% consumă rar, aproape o dată în fiecare lună. 19% dintre participanţii la sondaj nu consumă deloc astfel de alimente.



89% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu ţin evidenţa caloriilor pe care le consumă zilnic. Pe de altă parte, dintre cei care fac acest lucru, 58% vor să ştie câte calorii consumă deoarece îşi monitorizează greutatea pentru că vor să slăbească, 10% - pentru că vor să îşi crească masa musculară, iar 6% pentru că vor să crească în greutate.



Unul din patru români (24%) nu include fructe în dieta zilnică, 58% declară că mănâncă 1 - 2 fructe pe zi, iar 18% trei fructe sau mai multe.



De asemenea, 1 din 2 români (49%) nu include legume crude în dieta zilnică, 42% consumă 1 - 2 tipuri de legume pe zi, iar 10% - mai mult de 3 tipuri de legume pe zi.



Conform sondajului, românii sunt dispuşi să plătească mai mult pentru un produs alimentar pe care îl consideră de o calitate mai bună: 42% ar fi dispuşi să dea cu până la 10% mai mult, 26% ar fi dispuşi să aloce cu până la 50% mai mult, în timp ce 17% ar merge chiar până la a plăti cu 100% în plus sau peste. Doar 15% dintre respondenţii la sondaj au declarat că nu ar fi dispuşi să dea bani în plus pentru un produs alimentar de calitate mai bună.



Doi din trei români (59%) declară că citesc etichetele alimentare ale produselor pe care le cumpără. Mai mult decât atât, 44% dintre ei au declarat că li se întâmplă foarte des să renunţe la a cumpăra un produs din cauza unor ingrediente sau a altor informaţii citite pe etichetă, în timp ce 40% fac acest lucru ocazional, iar 14%, rar.



Sondajul s-a desfăşurat online, între 20 noiembrie - 11 decembrie 2019, la acesta răspunzând 3.075 de persoane - dintre care 61% femei şi 39% bărbaţi. 45% dintre respondenţi au vârste cuprinse între 35-55 de ani, 32%, peste 55 de ani, 13% - între 26 - 34 de ani.



"Totul despre asigurările de sănătate" este o campanie naţională de informare dedicată asigurărilor de sănătate, dar şi unui stil de viaţă sănătos, lansată de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor. Prima etapă a proiectului s-a desfăşurat între 18 - 30 noiembrie 2019, iar a doua campanie are loc între 15 - 31 ianuarie 2020.



Obiectivele demersului includ, printre altele, promovarea beneficiilor oferite de asigurările de sănătate, promovarea unui stil de viaţă sănătos, dar şi schimbarea comportamentului românilor din unul pasiv în unul pro-activ atunci când vine vorba de sănătatea lor.



Demersul "Totul despre asigurările de sănătate" este realizat cu sprijinul ISF, UNSAR, UNSICAR şi PRBAR, fiind susţinut de Euroins România, Aegon Asigurări, Signal Iduna Asigurări, Destine Broker, Inter Broker, Asigest Broker, Renomia SRBA Insurance Broker, Daw Management, Globasig Broker şi Otto Broker.

