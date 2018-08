Prea mult somn dauneaza grav sanatatii!

Oamenii de stiinta de la Keele University, din Marea Britanie, au anuntat ca mai mult de opt ore de somn pe zi sporeste considerabil riscul unui deces prematur. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au studiat datele a trei milioane de persoane, in perioada 1970 - 2017.

Conform unei lucrari stiintifice publicata in Journal of American Heart Association, prea mult somn amplifica riscul de afectiuni cardio-vasculare cu 44%. In plus, aceste persoane prezinta mai frecvent semne de apnee.

"Este o dereglare serioasa a somnului, care se produce in momentul in care respiratia omului este intrerupta in timpul somnului", au explicat specialistii.

Pe de alta parte, autorii studiului, citat de The Mirror, au observat ca nu exista, practic, diferente de comportament sau sanate la persoanele care dorm opt ore pe zi si la cele care domn mai putin de sapte ore.