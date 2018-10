Primul ajutor în caz de accident rutier – Cum ajutăm o victimă până la sosirea echipajelor de salvare?

Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente rutiere si la numarul de persoane decedate in aceste acidente. Avem această statistica chiar dacă sistemul de urgenta romanesc este foarte bine cotat la nivel european.

Primul ajutor in caz de accident rutier – Primele minute dupa producerea accidentului sunt foarte importante pentru victima.

”Fiecare minut care trece pana la inceperea manevrelor de resuscitare scad sansele de supravietuire cu 10%-12%. Ceea ce inseamna ca dupa 5 minute pacientul are o sansa din doua sa traiasca. Aici intervenim noi, cei care putem acorda primul ajutor. (Foto 1). Am intalnit in practica urmatoarea afirmatie: „Nu voi misca o victima a unui accident pentru ca ii pot face mai mult rau si pot fi dat in judecata!” NIMIC MAI FALS! Peste tot in lume exista asa-zisa „lege a bunului samaritean”. La noi a fost introdusă prin legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii. Potrivit articolului 88 din lege, “persoanele fără pregătire medicală care acordă primul ajutor în mod voluntar, pe baza indicaţiilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cunoştinţe în domeniul primului ajutor de bază, acţionând cu bună-credinţă şi cu intenţia de a salva viaţa sau sănătatea unei persone, nu răspund penal sau civil”, explică Marius Bucur, Asistent medical principal formator UPU-SMURD, Galati.

Sunt doua principii de actiune pe care ar trebui sa le avem in vedere daca dorim sa ajutam o victima a unui accident rutier.

Primul ajutor in caz de accident rutier – Un salvator ajuta o victima, urmand doua mari legi

