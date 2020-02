Românii sunt printre cei mai mari consumatori de antibiotice din UE

KatarzynaBialasiewicz/Getty Images/iStockphoto A lot of medicines on night table in bedroom A lot of medicines on night table in bedroom

Rezistenţa antimicrobiană reprezintă o deficienţă majoră a sistemului de sănătate românesc, a declarat Diana Păun, consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, cu prilejul unui forum organizat de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila".



"Cel mai recent profil de ţară 'State of Health in the European Union', publicat pe 28 noiembrie anul trecut, menţionează că, citez, "nivelurile de rezistenţă la antimicrobiene se menţin ridicate în România". În 2017 s-a constatat în urma testărilor că 22,5% din izolatele de Klebsiella erau rezistente la Carbapeneme. Această cifră este pe locul trei în lista celor mai mari procente din UE, deşi s-a constatat o scădere faţă de 2016. Ţara noastră se poziţionează în top în clasamente în ceea ce priveşte consumul de antibiotice per capita şi pe ultimele poziţii în ceea ce priveşte procentul de populaţie care ştie că utilizarea antibioticelor nu este eficientă în tratarea gripei şi răcelii", a afirmat Păun.



Prevenirea şi controlul rezistenţei la antibiotice implică inclusiv creşterea gradului de informare şi de educare a publicului larg în scopul utilizării judicioase de antibiotice.



"Prevenirea şi controlul rezistenţei la antibiotice se fac prin politici coerente şi sustenabile, corect implementate şi monitorizate, dar şi printr-o abordare comună la nivel naţional şi internaţional", a mai spus Păun.

