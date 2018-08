S-a stabilit care este "cel mai daunator" aliment!

Untul de cocos este "otrava curata", sustine directorul Institutului de profilaxie si epidemiologie a afectiunilor oncologice a Universitatii din Freiburg, Karin Michels, profesor la Harvard, relateaza Business Insider.

Intr-un discurs rostit la Freiburg, experta a calificat untul de cocos drept "unul dintre cele mai daunatoare produse alimentare care pot fi consumate".

Argumentandu-si punctul de vedere, Michels a subliniat ca untul de cocos are un continut de peste 80% de grasimi saturate / dublu fata de salamul de porc si cu 60% mai mult decat untura de port. Potrivit omului de stiinta, o asemenea combinatie sporeste riscul dezvoltarii bolilor cardio-vasculare.

Karin Michels nu este singura care impartaseste aceasta parere. Anul trecut, spre exemplu reprezentantii Asociatiei americane a inimii (AHA) au recomandat, in raportul lor, evitarea untului de cocos in mancare, in conditiile in care trei sferturi dintre locuitorii SUA considera aceste ingredient drept deosebit de folositor.