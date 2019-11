Somnul eficient: între ora 23.00 şi apariţia zorilor

În timpul nopţii, când pare că te afli în altă lume, în altă realitate, eşti tentat să spui că somnul este un antrenament pentru moarte. Medicii psihiatri neagă această metaforă şi argumentează că somnul este un antrenament pentru viaţă, somnul face ordine în creier şi îl descarcă de informaţiile neimportante.

Există oameni care, prin natura serviciului lor, fac multe ture de noapte, lucrează, cum se spune, în schimbul trei. Aşa le impune meseria şi ei trebuie să-şi regleze organismul la un somn în altă zonă a celor 24 de ore. Medicina a demonstrat că organismul este reglat ca somnul potrivit, eficient, să se deruleze între ora 23.00 şi ivirea zorilor, când se se face lumină afară. Niciun somn în altă perioadă a celor 24 de ore nu poate egala repausul prin somn din timpul nopţii, de multe mii de ani, omul fiind adaptat la un somn de noapte. Să nu se omită faptul că fiecare organ are orele sale când lucrează la turaţie optimă. Organe de bază au eficacitate maximă în lucrarea lor în timpul orelor de noapte şi somnul din timpul zilei nu poate compensa mutarea odihnei prin somn în alt interval. Cei care şi-au făcut un obicei din a pierde nopţile, a petrece prin cluburi, a viziona filme în miezul nopţii, cei care învaţă cu heirupul noaptea îşi dereglează ceasul biologic, cu efecte defavorabile care apar peste un timp. Adesea, suntem răpuşi de oboseală şi aţipim, furăm un sfert de ceas de somn, culmea, ne trezim după puţina adormire ca nişte nou-născuţi, ne trezim vioi, proaspeţi, cu chef de muncă și cu poftă de viaţă. Chiar dacă am picotit doar câteva minute. Explicaţia este că am prins una din eficientele reprize de somn rapid. În timpul unui somn de mai multe ore, cum se zice, somn îndestulător de 7-8 ore, omul traversează 5-6 reprize de somn rapid. În aceste circa 10 minute, pupilele se mişcă, omul visează. Iar în creier, în cursul acestui benefic somn rapid, se ordonează informaţiile, se deschid unele sertare unde se stochează impresiile de ţinut minte, se depozitează informaţiile neesenţiale în locuri de rangul doi sau trei. În restul orelor când dormim, se petrece un somn lent, mai puţin important, care asigură perioada ca să se prindă reprizele de somn rapid. S-au făcut cercetări, specialiştii îi trezeau pe subiecţii studiului când aceştia intrau în secvenţa de somn rapid, au avut loc consecinţe foarte rele asupra sănătăţii oamenilor scoşi repetat din somnul rapid, odihnitor.

Studiile au arătat că se visează mai mult către finalul nopţii, aceste vise din sfârşitul somnului se ţin minte. Orbii visează doar în alb şi negru. Nu s-au aflat date despre eventualele premoniţii din timpul somnului, unii susţin că visele au anticipat derularea ulterioară a evenimentelor, dar nu s-au descoperit argumente în favoarea acestei teorii.