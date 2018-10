Specialist infertilitate: 70% din problemele de fertilitate nu au nevoie de FIV

Infertilitatea este o boală care ia amploare constant, inclusiv la nivelul țării noastre. Din păcate, foarte mulți români renunță la bucuria de a deveni părinți din cauza banilor. Procedurile de fertilizare in vitro (FIV) sunt scumpe, iar sprijinul acordat de statul român cuplurilor cu probleme de infertilitate este insuficient și foarte restrictiv. „Nimănui nu ar trebui să i se ia dreptul de a fi părinte”, crede dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu competențe în infertilitate, care subliniază că în șapte din zece cazuri nu este nevoie de FIV, problema rezolvându-se cu tratamente mult mai ieftine.

Conform primului studiu de infertilitate, realizat anul acesta la inițiativa Asociației pentru Reproducere Umană din România (ARUR), unul din două cupluri cu diagnostic de infertilitate nu intenționează să apeleze la proceduri de reproducere umană asistată. Dintre aceștia, aproape jumătate (44%) consideră că aceste proceduri sunt prea scumpe. Conform aceluiași studiu, 29% dintre românii care apelează la proceduri de reproducere umană asistată au cheltuit între 1.000 și 3.000 de euro, iar 11% - între 3.000 și 5.000 de euro. În unele cazuri, cheltuielile pot fi chiar mai mari. „Procedurile sunt scumpe și este clar că ar trebui mai mult suport pentru cuplurile infertile. Sunt scumpe nu numai procedurile în sine, ci și tratamentul care le precede. Pentru un singur copil, la noi cheltuielile cred că s-au ridicat cu totul la vreo 20.000 de euro”, spune Martin Ancuta, o pacientă care a învins în lupta cu infertilitatea.

„Există soluții”

Vizita la medicul specialist în infertilitate este primul pas pe care trebuie să îl facă un cuplu atunci când nu apare sarcina pe cale naturală, deoarece „există soluții”, spun medicii. „Cea mai mare parte din cuplurile care știu că au probleme de infertilitate (47%), conștient, nu se duc la medic. Jumătate din aceste cupluri nu se duc la doctor, pentru că au probleme financiare. Ceea ce trebuie să știe este faptul că doar 30% din problemele legate de fertilitate se rezolvă prin fertilizare in vitro. Adică, 70% se rezolvă cu alte tratamente, care sunt mult mai ieftine decât FIV. Pe de altă parte, față de cuplurile care n-au altă soluție decât FIV, statul are o datorie morală și, astfel, trebuie să vină în ajutorul lor. Copilul nu este un beneficiu sau un avantaj doar pentru cei care au bani. Oricine are dreptul de a avea copii”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Diagnosticul corect și complet este foarte important în stabilirea tratamentului care trebuie urmat, subliniază specialiștii, având în vedere că sunt foarte multe cauze care duc la această afecţiune. Abordarea personalizată face diferența atunci când vine vorba despre tratarea infertilităţii.

„Nu aplicăm acelaşi tratament pentru cupluri diferite, vedem care este problema fiecărui cuplu şi oferim tratamente unice. Diagnosticul corect este extrem de important, acesta este primul pas de la care pornim găsirea de soluţii individualizate. S-a dovedit în timp că acest lucru functionează foarte bine, mărturie stă rata de reuşită mare pe care o avem la clinică în obţinerea unei sarcini de la prima încercare”, explică prof. dr. Konstantinos Pantos, un cunoscut specialist în infertilitate din Grecia.

Românii aleg specialistul greșit

Studiu inițiat de ARUR relevă și că, în țara noastră, cele mai multe dintre cuplurile care nu pot obține o sarcină apelează la medicul ginecolog (91%), în încercarea de rezolvare a problemei de infertilitate, și doar o parte la medicul specialist în infertilitate (38%). Dintre cei care au mers la medic și au un diagnostic de infertilitate, 54% spun că nu intenționează să apeleze la o procedură de reproducere umană asistată pentru a obține o sarcină, iar dintre cei 46% care intenționează să facă acest lucru, 20% apelează la Subprogramul Național FIV/ET, în timp ce 28% se împrumută fie la prieteni, fie la bancă.

Cinci proceduri FIV cadou

Cinci dintre cuplurile care au nevoie de fertilizare in vitro au primit, zilele trecute, câte o procedură FIV din partea clinicii Genesis Athens din București, la aniversarea celor doi ni de existență. „Tratamentul FIV este unul scump, știm deja asta. Și știm că pentru toți este un efort financiar să îl ducă la bun sfârșit. Așa că am decis să venim în întâmpinarea celor care au nevoie de o procedura de fertilizare in vitro, acordând cinci astfel de tratamente pentru cuplurile clinicii noastre. Suntem de doi ani în România și vrem să răsplătim eforturile pacienților noștri și să le fim alături și în acest fel”, a afirmat dr. Vythoulkas.