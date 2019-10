Top 5 cele mai bune variante dacă ți se face foame noaptea

Cea mai mare problemă a stilului modern de viață e că, de cele mai multe ori, oamenii ajung târziu în noapte nemâncați, se îndoapă cu ce le vine la mână, își îngreunează digestia și, astfel, întreg metabolismul, iar caloriile respective, fiind băgate fix înainte de repaos, deci nu o activitate care să le consume, sunt transformate de organism în depozite de grăsimi.

Desigur că ideal este să mâncați organizat pe tot parcursul zilei, ultima dată cu 4 ore înainte de culcare, iar în rest să beți numai apă. Dacă aplicați programul recomanndat de mine, cu 3 mese principale și 2 gustări, nici nu vă va fi foarte greu.

Dacă nu reușiți sau, dintr-un motiv sau altul, ajunge să vă fie foame noaptea târziu, iată ce puteți mânca, fără să faceți prea multe pagube siluetei:

1. Carne slabă

Este prima mea alegere când mă roade stomacul noaptea. Așa cum am mai spus, organismul descompune mai greu proteinele așa că face un efort mai mare. Pe această logică a apărut și dieta pe bază de proteine.

Și recomand curcan sau somon. Puteți mânca inclusiv preparate, deși de obicei spun că nu are ce căuta în dietă carnea procesată, din cauza conținutului de E-uri. Există, însă, produsele bio, marcate ca atare, fără conservanți, și, bineînțeles, sărace în grăsimi. Citește etichetele, adică. Toate lucrurile astea sunt marcate corespunzător.

2. Urdă cu mărar

Deși brânzeturile, în general, sunt bogate în grăsimi, de la doctor Menci am aflat că urda poate fi folosită în diete pentru că nu conține cazeină, adică acea proteină majoritară în lapte care nu poate fi digerată corect de tubul digestiv uman. În plus, proteinele din urdă conțin aminoacizi formatori de fibră musculară și care intensifică arderile. Are grăsimi dar într-o cantitate acceptabilă.

