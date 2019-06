Topul durerilor insuportabile

Feverpitched/Getty Images/iStockphoto Distressed Young Crying Teen Aged Girl on Staircase. Distressed Young Crying Teen Aged Girl on Staircase.

Specialiştii lumii au alcătuit un clasament al celor mai violente dureri. În rândul oamenilor circulă tot felul de legende privitoare la dureri, unele n-au nicio bază ştiinţifică.

Ei bine, pe primul loc al celor mai brutale dureri se situează două chinuri, durerea teribilă din nevralgia de trigemen şi la egalitate de punctaj durerile din criza de pancreatită. Pe locul secund al violenţei durerilor se află colica renală; pietrele la rinichi aduc dureri greu de suportat. Pe treapta a treia a acestui sinistru podium este gheara din piept la infarct. Pe unii îi surprinde că nu figurează ca stare a organismului chinuit de dureri mari tocmai episodul naşterii naturale, vestit prin ţipetele de durere ale gravidei. Ei bine, metodele de anestezie moderne au făcut suportabile aceste zbuciume în orele aducerii pe lume a unui bebeluş. Îi auzi pe mulţi acuzând o ceartă cu şeful, o enervare, bănuite a fi cauze pentru dureri de ficat: “Mă doare ficatul, simt că mă înţeapă ficatul de tensiune nervoasă”. Acest vaiet este o eroare, ficatul nu doare decât când apare o inflamaţie mare dată de o tumoră, pentru că este lezat astfel ţesutul care acoperă ficatul. Organul în sine, ficatul nu are cum să dea dureri, fiindcă nu are o reţea de nervi. Îmbrăcămintea lui are însă structură de nervi ce pot declanşa dureri. Când un om simte un disconfort, o durere în dreapta abdomenului superior, nu este vorba de ficat, ci mai degrabă aparatul biliar resimte dureri, sistemul vezicii biliare. Altele sunt simptomele că ceva e în neregulă în ficat: apare o oboseală nejustificată faţă de o eventuală creştere a eforturilor fizice, se deteriorează şi analizele hepatice. O confuzie asemănătoare se face de popor în privinţa vaietului “Mă dor plămânii”! Nici ţesutul plămânilor nu are în constituţie o reţea de nervi, care duce la eventuale dureri. Pleura, pieliţa de acoperire a plămânilor are structură nervoasă şi resimte dureri, când e perforată, cuprinsă de infecţii. Şi fiindcă am abordat bănuita durere din ţesutul constituent al ficatului, plămânilor, greşeală în mintea poporului, e cazul să subliniem că muşchiul inimii doare violent când se blochează irigarea lui cu sânge prin barajul unui cheag sau îngustarea coronarelor aducătoare de sânge la muşchiul inimii prin depuneri de grăsimi pe pereţii vasculari.

Este veridic oftatul de durere al unora cum că îi doare stomacul. Ulcerele şi gastritele agresează mucoasa stomacului cu tot cortegiul de dureri.