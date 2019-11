Tratamentul cu Panobinostatum și Ustekinumab, în oncologie și psoriazis cronic sever. Precizări de la CNAS

PRECIZARI privind tratamentul cu Panobinostatum aria terapeutică oncologie și

Ustekinumab aria terapeutică psoriazis cronic sever (în plăci).

1. In Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 842 din 16.10.2019 a fost

publicata Hotararea de Guvern nr 753/2019 privind modificarea si completarea

anexei la HG nr 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care,

incepand cu 01.11.2019, pentru medicamentele DCI Panobinostatum si DCI

Ustekinumab a fost eliminata adnotarea Ω, adnotare specifica medicamentelor incluse

conditionat in Lista in baza unor contracte cost volum.

2. Incepand cu data de 01.11.2019, in conformitate cu prevederile protocoalelor

terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 1301/500/2008 cu

modificarile si completarile ulterioare si in baza formularelor specifice aprobate prin

Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, transmise si

confirmate in PIAS, vor beneficia de tratament cu DCI Panobinostatum sau DCI

Ustekinumab (in psoriazis cronic sever) toti pacientii care indeplinesc conditiile de

eligibilitate pentru includerea in tratament (pacientii nou diagnosticati+pacientii

eligibili deja inclusi in tratament in baza contractelor cost volum).

