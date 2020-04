Unul dintre cele mai subestimate alimente: 5 super-efecte asupra siluetei și sănătății

Marin Raica/Intact Images

Am tot spus că, pentru o viață sănătoasă, e bine să mâncați cât mai multe fructe și legume. Desigur, asta nu înseamnă să mâncați doar așa ceva. Am spus mereu, de asemenea, cât de importantă consider că este o dietă completă, din care să nu lipsească nici proteinele, nici glucidele, nici grăsimile.

Problema cu fructele, am mai spus, este că au fructoză, adică zahăr, deci, spre deosebire de legume, nu le puteți mânca oricum și oricând. Cel mai bine este să le consumați separat de alte alimente și deci să constituie masă distinctă, la 2 ore distanță de oricare alta. De asemenea, e bine să le mâncați în prima parte a zilei. Așadar, le recomand ca gustare sau ca mic dejun.

Și iată de ce ați putea ca la una dintre gustări să mâncați un măr chiar și zilnic. Desigur că puteți adăuga și alte fructe.

1. Sursă de multiple vitamine și minerale

Cum ar fi: vitaminele A și C, calciu, potasiu, fier, acid folic, fosfor.

2. Ajută sistemul imunitar

Sunt foarte bogate în antioxidanți. Iar cel mai minunat dintre ei este quercentina care stimulează sistemul imunitar. De asemenea, conțin bor și florizină care cresc densitatea osoasă. Asta le face ideale în special pentru femei, care sunt predispuse genetic la osteoporoză.

Citește mai mult pe andreeasava.ro